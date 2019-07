Mahrer/Holawatsch: Ludwig muss Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf umsetzen

Besorgniserregende Bilder zeigen Handlungsbedarf auf - Klares Bekenntnis der Stadtregierung zu Ordnung und Sicherheit an öffentlichen Plätzen gefordert Besorgniserregende Bilder zeigen Handlungsbedarf auf - Klares Bekenntnis der Stadtregierung zu Ordnung und Sicherheit an öffentlichen Plätzen gefordert

Wien (OTS) - In der Medienberichterstattung kursieren beunruhigende Bilder, die den Zustand und die aktuelle Situation rund um den Bahnhof Floridsdorf zeigen. Für VP-Wien Sicherheitssprecher Karl Mahrer und VP-Bezirksparteiobmann Floridsdorf, Erol Holawatsch, sind diese Bilder „äußerst besorgniserregend und alarmierend.“ Ein von der neuen Volkspartei lang gefordertes Alkoholverbot für dieses Areal sei längst überfällig.

„Der Bahnhof Floridsdorf verkommt immer mehr. Menschen, die hier tagtäglich den Platz queren, fühlen sich schlichtweg nicht mehr wohl. Nach der positiven Bilanz des Alkoholverbots am Praterstern ist es daher völlig unverständlich, warum sich Bürgermeister Ludwig in der Ausweitung von Alkoholverboten vom grünen Koalitionspartner bestimmen lässt. Er muss sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gegen seine Vizebürgermeisterin durchsetzen“, so Mahrer und weiter: „Es braucht ein klares Bekenntnis der Stadtregierung zu Ordnung und Sicherheit an öffentlichen Plätzen.“

Der Handlungsbedarf sei insbesondere nun bei den warmen Temperaturen nicht mehr wegzuleugnen, unterstreicht Holawatsch. „Es gibt bereits einen aufrechten Beschluss der Bezirksvertretung zum Alkoholverbot, der jedoch von der Stadt bisher ignoriert wurde. Gemeinsam mit der Jugend in Floridsdorf haben wir deshalb eine Online-Petition gestartet. Vielleicht haben Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker dann ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen, wenn sie die Unterschriften der betroffenen Floridsdorfer sehen“, so Holawatsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at