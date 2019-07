ORF III am Freitag: Finale des Dreiteilers „Maximilian. Das Spiel um Macht und Liebe“

Außerdem: Kriegsdrama „Stauffenberg“ zum 75. Jahrestag des Attentats auf Hitler, „Kultur Heute Spezial: Von der styriarte“

Wien (OTS) - Einen Abstecher nach Graz macht ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 19. Juli 2019, und meldet sich mit einer „Kultur Heute“-Spezialsendung „Von der styriarte“ (19.45 Uhr). Zum Gespräch trifft ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr den Intendanten Mathis Huber sowie den Dirigenten und Leiter des Concentus Musicus Wien Stefan Gottfried, der für die musikalische Inszenierung von Bachs „Brandenburgischer Konzerte“ verantwortlich zeichnet (zu sehen am 20. Juli, um 21.00 Uhr in ORF III).

Um 20.15 Uhr ist das Finale des Historiendreiteilers „Maximilian. Das Spiel um Macht und Liebe“ zum 60. Geburtstag von Tobias Moretti zu sehen. Darin werden Maria (Christa Théret) und Maximilian (Jannis Niewöhner) zur großen Überraschung aller vom Ehepaar zum Liebespaar. Aus der politischen Notwendigkeit wird eine tiefe Liebesbeziehung. Als Herzog von Burgund muss Maximilian harte Entscheidungen fällen, auch wenn sie seine engsten Freunde betreffen. Frankreich lauert auf eine Schwäche, um sich Burgund einzuverleiben. Maximilian drängt auf eine Entscheidung am Schlachtfeld. Als sich alles zum Guten zu wenden scheint, schlägt das Schicksal noch einmal tragisch zu.

Danach zeigt „ORF III Spezial“ zum 75. Jahrestag des Attentats auf Hitler das vom ORF koproduzierte Kriegsdrama „Stauffenberg“ (21.50 Uhr) von Jo Baier aus dem Jahr 2003. Das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 von Wehrmachts-Offizieren um Claus Schenk Graf von Stauffenberg (Sebastian Koch) scheitert. Hitler (Udo Schenk) überlebt den Anschlag, mit fürchterlichen Folgen für alle Beteiligten. Zu sehen sind weiters u. a. Ulrich Tukur, Christopher Buchholz, Hardy Krüger Jr., Nina Kunzendorf und Harald Krassnitzer.

