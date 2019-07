Auftakt zum UNIQA-ÖFB-Cup mit Rapid, Salzburg, GAK und Mattersburg viermal live im ORF

Erste Runde in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Der Bundesliga-Fußball rollt wieder im ORF und das noch vor dem Start der Bundesliga-Saison. Zum Auftakt des ÖFB-Cups stehen gleich vier ORF-Live-Spiele auf dem Programm. Den Anfang macht am Freitag, dem 19. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF SPORT + Parndorf – Salzburg. Kommentator ist Michael Bacher, Präsentator Christian Diendorfer.

Am Samstag, dem 20. Juli, folgt um 17.15 Uhr in ORF SPORT + das Burgenland-Derby Pinkafeld – Mattersburg, Bernhard Stöhr kommentiert, Andreas Felber präsentiert die Sendung. Ebenfalls in ORF SPORT + steht danach um 20.15 Uhr Neusiedl – GAK auf dem Programm, Michael Bacher kommentiert, Christian Diendorfer führt durch die Sendung.

Am Sonntag, dem 21. Juli, zeigt ORF 1 um 17.00 Uhr die Partie Allerheiligen – Rapid. Kommentator ist Michael Bacher, die Analysen steuern Bernhard Stöhr und Helge Payer bei.

