Icertis untermauert seine unwidersprochene CLM-Marktführerschaft mit Finanzierungsrunde über 115 Millionen US-Dollar

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis, der führende Anbieter von Vertragsmanagementdiensten in der Cloud für Unternehmen, gab heute den Abschluss einer Series-E-Finanzierungsrunde im Wert von 115 Millionen US-Dollar bekannt. Dank dieser Finanzmittel wird Icertis zum ersten Contract-Lifecycle-Management- (CLM-)Unternehmen der Welt, dass mehr als eine Milliarde Dollar wert ist.

Vorreiter wird zum ersten Unternehmen im Bereich Contract Lifecycle Management, dass eine Milliarde Dollar wert ist

Icertis gilt aufgrund seiner bahnbrechenden, KI-gestützten Icertis Contract Management (ICM-)Plattform und seinem unvergleichlichen Erfolg bei der Gewinnung von Global-2000-Kunden als führend in der CLM-Kategorie. Es zählt einige der anspruchsvollsten Unternehmen aus sämtlichen vertikal aufgestellten Branchen und ebenso 5 Unternehmen aus den Top 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt zu seinen Kunden. Heute unterstützt die ICM-Plattform Kunden auf der ganzen Welt über 5,7 Millionen Verträge im Gesamtwert von mehr als 1 Billion US-Dollar zu verwalten.

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Greycroft und Premji Invest angeführt, unter der Beteiligung von bestehenden institutionellen Investoren, wie die B Capital Group, Cross Creek, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners und PSP Growth.

"Wenn Greycroft in ein Unternehmen investiert, dann gehen wir immer auch eine langfristige Partnerschaft ein, und seit wir 2015 die Führung für ihre Series-A-Finanzierungsrunde übernommen haben, sind wir jedes Mal stolz, Icertis unterstützen zu dürfen, weil es die Grundlagen des Handels völlig verändert", sagte Mark Terbeek, Partner bei Greycroft. "Im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass das Unternehmen zum unwidersprochenen Marktführer im Bereich CLM aufgestiegen ist, der eine beachtliche Menge an Blue-Chip-Kunden akquiriert hat und eine Kapitalrendite erzielt, die zu den besten gehört, die wir je gesehen haben. Wir haben keinerlei Zweifel, dass das Unternehmen demnächst der Größte auf dem SaaS-Markt für Unternehmen sein wird."

"Da wir einen auf lange Sicht angelegten und immer aktuellen Crossover-Fonds betreiben, suchen wir nach Unternehmen mit der Aussicht auf lang anhaltendes Wachstum, das auch ohne Börsengang funktioniert und gedeiht", sagte Sandesh Patnam, Lead Partner für Premji Invest in den USA. "Icertis verfügt über sämtliche Merkmale eines Unternehmens, das eine mächtige Zugmaschine werden wird - es hat ein innovatives Produkt, das den Kunden einen nachhaltigen Wert bietet, es verfügt über mehr als ausreichende Liquiditätsreserven, um den Markt weiterzuentwickeln, und es kann auf eine erfolgreiche Bilanz im Hinblick auf makellose Geschäftsabwicklungen verweisen."

Zum ersten Mal in der Geschichte werden Verträge digitalisiert, was es Unternehmen erlaubt, das Vertragsmanagement neu zu gestalten und es in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsabläufe zu stellen. Die ICM-Plattform, die mit Künstlicher Intelligenz betrieben wird, setzt den geschäftlichen Mehrwert frei, der in den Verträgen von Unternehmen schlummert. Durch die Umwandlung dieser statischen Dokumente in strategische digitale Vermögenswerte kann sich ein Unternehmen gegen Risiken absichern, die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben verbessern, die Geschwindigkeit bei den betriebliche Abläufen erhöhen und die kommerziellen Verbindungen über sämtliche Aspekte des Vertrag hinweg optimieren.

"Unternehmen müssen jeden einzelnen Geschäftsablauf umstellen, damit sie auf den globalen Märkten von heute mit ihrem Hyper-Wettbewerb mithalten können", sagte Samir Bodas, CEO und Mitgründer von Icertis. "Dabei ist nichts grundlegender als das Vertragsmanagement, da jeder Dollar, der in das Unternehmen fließt, und jeder Dollar, der wieder heraus fließt, durch einen Vertrag gelenkt wird. Da der CLM-Markt gerade richtig abhebt, sind wir ziemlich glücklich, dass Premji Invest jetzt Teil der Icertis-Familie ist, dass Greycroft durch seine Co-Führung bei dieser Finanzierungsrunde mit doppeltem Einsatz dabei ist und dass alle Investoren ihr Engagement verlängert haben, damit wir unsere Aufgabe weiter verfolgen und die Vertragsmanagement-Plattform der Welt werden können."

Der CLM-Markt ist riesig und wächst schnell weiter - MGI Research schätzt den Wert des Gesamtmarkts (Total Addressable Market, TAM) auf über 20 Milliarden US-Dollar, wobei der Bereich SaaS CLM mit einer jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate) von 31 Prozent wächst. "Das Wachstum bei der Akzeptanz von CLM wird vom digitalen Wandel vorangetrieben", sagte Igor Stenmark, Geschäftsführer von MGI Research. "Unternehmen lenken ihren Fokus wieder mehr auf Investitionen in Technologie und gehen weg von traditionellen ERP-/Finanz-Paketen hin zur Automatisierung und digitalen Neugestaltung von Schlüsselverfahren, wie das Vertragsmanagement. Unternehmen wie Icertis, die Vertragsmanagement für Unternehmen anbieten, sind sehr gut aufgestellt, um hier mitzumischen."

Icertis erreicht in Bewertungen durch Analysten und Kunden ständig höchste Punktzahlen und extrem positive Kommentare. Das Unternehmen "hat fortlaufend sein CLM-Produkt verbessert und als Ergebnis eine Reihe von Fortune-100-Kunden gewinnen können", schreibt Andrew Bartels, Autor von The Forrester Wave(TM): Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019 (Contract Lifecycle Management für sämtliche Verträge, 1. Quartal 2019). In dieser umfangreichen Untersuchung von Forrester hat Icertis die höchste Punktzahl sämtlicher Anbieter in der Kategorie Current Offering und in der in Kategorie Customer References die höchste Punktzahl, die möglich ist, erhalten.

Die neuen Finanzmittel werden für Folgendes verwendet:

Erhöhung der Investitionen in die branchenweit führende ICM-Plattform und immer mehr Stabilität für die vertikal aufgestellten Geschäftsanwendungen, die auf der Plattform aufbauen, damit Kunden ihren Umsatz steigern, die Kosten senken, für einen besseren Cash Flow sorgen, mit Risiken umgehen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gewährleisten können.

Erweiterung des Icertis Blockchain Framework, dem weltweit ersten Blockchain-Rahmengerüst, das in eine Plattform für Vertragsmanagement für Unternehmen eingebunden ist, damit praktische und umwälzende Lösungen entwickelt werden können, um echte geschäftliche Herausforderungen zu meistern, wie beispielsweise die Transparenz bei der Lieferkette, Einhaltung von Zertifizierungsvorgaben, ergebnisorientierte Preisgestaltung und mehr.

Beschleunigter Einsatz von Künstlicher Intelligenz und modernen kognitiven Dienstleistungssystemen auf der ICM-Plattform, damit die Herausforderungen beim Vertragsmanagement für Unternehmen gelöst werden, die zuvor unlösbar waren und die einzig und allein von diesen neuen Technologien in Angriff genommen werden können.

Ausbau des Vertriebs und der Maßnahmen beim weltweiten Marketing, damit jedes führende Unternehmen in der Welt erreicht wird und Initiativen zur Geschäftsentwicklung aufgebaut werden, um so auch das Partnerumfeld zu erweitern.

Die Finanzierung günstiger Akquisitionen, die daran gebunden sind, dass bei der Vertragsgestaltung ein entsprechender kommerzieller Wert erzeugt wird.

Über die letzten vier Jahre hinweg erreichte Icertis eine jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 125 Prozent. Damit diese rasche Expansion auch weiter erfolgreich verläuft, hat Icertis in den letzten 18 Monaten Niederlassungen in London, Paris, Singapur, Sydney und Sofia in Bulgarien eröffnet und die Zahl seine Büros weltweit auf 12 erhöht. Das Unternehmen erlebt gerade ein größeres Wachstums als jemals zuvor und hat heute Kunden aus sämtlichen vertikal aufgestellten Branchen, wie etwa ABB, Airbus, 3M, BASF, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas und weitere.

Icertis hat vor Kurzem die folgenden Auszeichnungen aus der Branche, von Partnern, Kunden und Mitarbeitern erhalten:

Weitere Informationen über Icertis erhalten Sie in unserer Pressemappe zur Series-E-Finanzierungsrunde.

Informationen zu Icertis

Icertis, die führende Plattform für Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, löst die schwierigsten Probleme des Vertragsmanagements auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform. Mit Icertis können Unternehmen ihre geschäftlichen Abläufe beschleunigen, indem ihre Vertragsangelegenheiten schneller erledigt werden. Sie können sich besser gegen Risiken absichern, indem die Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben gewährleistet wird, und sie sie können ihre geschäftlichen Beziehungen optimieren, indem sie ihre Umsätze maximieren und Kosten reduzieren. Die KI-unterstützte Icertis Contract Management (ICM-)Plattform wird von Unternehmen wie 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft und Sanofi zur Verwaltung von 5,7 Millionen Verträgen in mehr als 40 Sprachen und in über 90 Ländern verwendet.

Icertis Pressekontakt:

Haley Flanagan

Corporate Communications Manager

CorpComm @ icertis.com

+1 425-869-7649

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/pictu re1_Logo.jpg