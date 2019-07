illycaffè: "Es steckt Kunst in allem, was wir tun."

4 Dinners im Dialog zwischen Künstler & Chefkoch, zu Ehren der 10-jährigen Partnerschaft von illy und der Biennale Arte.

Wien/Triest/Venedig (OTS) - illycaffè organisiert zu Ehren der Zusammenarbeit mit der Biennale di Venezia anlässlich der 58. Internationalen Kunstausstellung May You Live In Interesting Times eine Reihe von vier außergewöhnlichen Dinner-Events, realisiert mit dem Guide MICHELIN, im renommierten Restaurant Le Bombarde am Arsenale. Die Gäste der jeweiligen Abende werden einen kreativen Dialog zwischen dem von Ralph Rugoff (Kurator der 58. Internationalen Kunstausstellung) ausgewählten Künstler und einem (vom Guide Michelin selbst ausgewählten) Michelin-Sterne-Koch erleben. Gemeinsam werden Küchenchef und Künstler ein einzigartiges Erlebnis kreieren – Zugang zu diesem Abend ist online via Guide MICHELIN zu erwerben, ein privater Besuch der Ausstellung ist mit inkludiert.

"Um unsere tiefe Verbundenheit und die Bande mit der Internationalen Kunstausstellung Biennale di Venezia zu feiern, die wir in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge erneuert haben", erklärt Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè,"haben wir ein Projekt entwickelt, bei dem zeitgenössische Kunst auf die Kunst des Kochens trifft, bei dem Kontaminationen zwischen beiden Welten entstehen und eine wirklich einzigartige, unmittelbare Erfahrung erschaffen wird: die Synthese des Konzeptes kann auch durch unsere Botschaft "es ist Kunst in allem, was wir tun" ausgedrückt werden. Das Gute, das mit Güte Erschaffene und das Schöne bilden den Kern unserer Marke und sind Teil des Leitbildes unseres Unternehmens. Diese Prinzipien leben auch von der Möglichkeit des künstlerischen Austauschs, der wiederum neue Werte erschafft: Ein Teil des Erlöses aus den Dinner-Abenden geht an das digitale Fotoprojekt des Historischen Archivs der Biennale di Venezia".

Jeder Künstler hatte außerdem die Möglichkeit, eine vom eigenen Projekt inspirierte Espressotasse zu gestalten, die als Teil einer illy Art Collection Sonderedition kommenden Herbst 2019 erscheint.



(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.)





Termine der Dinners:

16. Juli, 2019

Künstler: Cameron Jamie & Chef: Guy Martin 2**

9. September, 2019

Künstlerin: Adriana AD Minoliti - Chef Niko Romito 3***

23. September, 2019

Künstler: Slavs & Tatars - Chef Juan Amador 3***

7. Oktober, 2019

Künstlerin: Ulrike Müller - Chef Sang Hoon Degeimbre 2**

Für Reservierungen: www.guide.michelin.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt illycaffè Österreich:

noi • works | agency for brand development & communication

mag. nora dejaco

telefon: +43 660 639 69 03

e-mail:nora @ noi.works