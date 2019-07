Der WienBot als Reiseführer durch den Sommer in Wien

Wien (OTS/RK) - Wo ist der nächste Trinkbrunnen? Wie komme ich ins Gänsehäufel? Welche Sommerkinos bieten sich an? Der WienBot, der smarte Chatbot der Stadt Wien, kann nicht nur Fragen zu Bezirksämtern, Meldezettel, Parken und mehr als 360 weiteren kommunalen Themen beantworten - der smarte Helfer am iPhone oder Android-Handy ist auch der perfekte Begleiter für den Sommer in Wien. Wie ist die Wassertemperatur? Gibt es morgen in Wien Badewetter oder ist es doch schlauer in eines der Museen der Stadt zu schauen? Der WienBot hat alle Antworten auf diese und mehr Fragen zum besten Urlaub vor der Haustür parat.

Der „WienBot“ wurde vom Presse- und Informationsdienst der Stadt entwickelt. Er läuft als App für iOS und Android und ist kostenlos. Der Chatbot hat Antworten zu mehr als 360 Themen aus der Stadtverwaltung und zum Alltag in Wien parat. Außerdem kann er Wegbeschreibungen und Fahrplanauskünfte der Wiener Linien liefern und ist in den digitalen Stadtplan auf wien.gv.at integriert.

