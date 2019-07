Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.7.: „Rein nach dem Feinheitsgebot“

Wien (OTS) - Die Brauvielfalt in Österreich ist Thema des von Volker Obermayr gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 19. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Österreich ist ein Bierland. Pro Jahr und Kopf werden hierzulande mehr als 200 Krügerl getrunken. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern steigt der Verbrauch von Getränken, die die vier Grundelemente Hopfen, Malz, Hefe und Wasser enthalten. Auch wegen der aufstrebenden Craft Beer Szene nimmt die Sortenvielfalt zu und damit das Interesse der Konsumenten im In- sowie im Ausland. In der Sommerserie „Best of Saldo“ sendet das Ö1-Wirtschaftsmagazin eine Reportage aus dem Mai 2016. Volker Obermayr hat sich im Mühlviertel, der Steiermark und in Wien auf die Spuren von Vielfalt und Kultur der mehr als 200 heimischen Brauereien gemacht.

