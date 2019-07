Qualitätsversprechen erneuert: Das 4-Sterne-Superior Hotel Alpenhof in Hintertux

Der Alpenhof in Hintertux ist für familiäres Ambiente, Genuss und Wellness bekannt. Nun wurde das ****S-Hotel wieder als „4-Sterne-Superior-Hotel“ ausgezeichnet.

Klaus Dengg: "Wir gehen mit der Zeit, vernachlässigen dabei aber nicht unsere Grundsätze wie Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Authentizität". Klaus Dengg, Hotel Alpenhof in Hintertux

Hintertux/Tirol (OTS) - Der Alpenhof hat sich über viele Jahre hinweg als einziges ****-Superior-Hotel in Hintertux immer weiter zu einem exklusiven Wohlfühlparadies entwickelt. Es punktet mit bester Qualität, Regionalität und Service auf höchstem Niveau – gemütliches, familiäres Ambiente stets inklusive. Die Zeit von April bis Juni 2019 stand im Zeichen von Umbauarbeiten und Neugestaltungen, um noch mehr Raum und Komfort zu schaffen. Dass die Neuerungen auch bei der Sternekommission der österreichischen Hotelklassifizierung gut angekommen sind, zeigt sich an der erneuten 4-Sterne-Superior-Auszeichnung.

4-Sterne-Superior: Hotelsterne als Qualitätsversprechen

Ein Hotel muss sich bei umfangreichen Qualitätskontrollen beweisen, um sich eine Auszeichnung mit Hotelsternen zu verdienen. Der Alpenhof hat den Check der österreichischen Hotelklassifizierung mit Bravour bestanden und so sein 4*S-Qualitätsversprechen an die Gäste und an sich selbst erneuert. Familie Dengg ist darauf besonders stolz, denn mit der Auszeichnung sind sie mit ihrem Alpenhof weiterhin das erste und einzige 4-Sterne-Superior-Hotel in Hintertux.

Laufende Verbesserungsmaßnahmen zur Qualitätssteigerung

Die Zwischensaison von April bis Juni 2019 hat der Alpenhof genutzt, um die Wohn- und Wohlfühlqualität für Gäste und Mitarbeiter weiter zu steigern. Generell ist es für einen Hotelbetrieb wichtig, laufende Verbesserungsmaßnahmen zu setzen, um den Qualitätsstandards gerecht zu werden oder diese zu toppen. Ein neuer Buffetbereich bei der Hotelbar, eine Restauranterweiterung und ein neu gestalteter Havanna-Room unterstreichen das elegante, gemütliche Ambiente im Hotel Alpenhof. Im 2.800 m² großen Wellnessbereich VITALIS SPA mit Alpengarten lädt ein neuer Ruhe- und Liegebereich zum Entspannen ein, und Familien können sich auf eine neue Bio-Familien-Sauna freuen. Für das engagierte Alpenhof-Team ist der Mitarbeiterraum vergrößert sowie der Spülbereich in der Küche erneuert worden.

Der Alpenhof als das einzige 4-Sterne-Superior-Hotel in Hintertux hat sich vor der Sternenkommission der österreichischen Hotelklassifizierung als verdienter 4-Sterne-Superior-Betrieb bewiesen und will auch in Zukunft den hohen Qualitätsstandards entsprechen.

