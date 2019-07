Paysafe startet Kooperation mit YouTube

YouTube Premium-Nutzer können jetzt mit paysafecard bezahlen

Wien (OTS) - Die Paysafe Gruppe (Paysafe), ein führender globaler Zahlungsdienstleister, startet eine Zusammenarbeit mit der weltweit größten Video-Streaming-Plattform YouTube. Im Rahmen der Partnerschaft wird YouTube die beliebte Online-Prepaid-Lösung paysafecard als alternative Zahlungsmethode für YouTube Premium in Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien anbieten. Mit der Einführung von paysafecard als einfache und sichere Online-Barzahloption können sich nun Millionen von neuen Kunden für den Premium-Content-Dienst von YouTube anmelden.

YouTube Premium ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die ein verbessertes, ununterbrochenes Erlebnis auf YouTube, YouTube Music und YouTube Gaming bietet. Zu den Vorteilen von YouTube Premium gehören werbefreie Videos, der Zugriff auf YouTube-Originalinhalte und die Möglichkeit, Videos und Songs auf einem mobilen Gerät zu speichern, um sie offline anzusehen.

Mehr als 130 Millionen Europäer haben derzeit keinen ausreichenden Zugang zu Finanzdienstleistungen, um am digitalen Markt teilnehmen zu können.(1) Ab sofort können Kunden ohne Kreditkarte oder digitale Bankdienstleistungen oder solche, die ihre Finanzdaten aus Sicherheitsgründen einfach nicht online eingeben wollen, ihren YouTube Premium-Service mit paysafecard bezahlen.

paysafecard kann über ein Netzwerk von über 650.000 Verkaufsstellen auf der ganzen Welt erworben werden, das auch alle Länder umfasst, in denen paysafecard jetzt als Zahlungsmethode für YouTube Premium erhältlich ist. Zu den Verkaufsstellen gehören führende Tankstellenketten, Supermärkte, Lotterieeinzelhändler und Kioske.

Die Zusammenarbeit zwischen Paysafe und YouTube Premium ist die neueste Entwicklung in der Partnerschaft zwischen Paysafe und Google. Sie folgt auf die erfolgreiche Einführung von paysafecard als Zahlungsmethode im gesamten Google Play Store, die seit Juni 2018 erfolgt.

Udo Müller, CEO von paysafecard, zum Ausbau der Partnerschaft: "paysafecard bietet den Kunden eine einfache und sichere Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen online zu bezahlen und beseitigt die Notwendigkeit der Weitergabe von persönlichen finanziellen Daten. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Google auszuweiten, um zusätzliche Dienstleistungen im Google-Portfolio zu unterstützen. Indem YouTube Premium seinen Kunden die Möglichkeit gibt, für seinen Service mit Bargeld online zu bezahlen, öffnet es die Mitgliedschaft für Millionen zusätzlicher Kunden."

Über die Paysafe Gruppe

Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Paymentlösungen mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.

Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com.



Über paysafecard

paysafecard, Marktführer im Bereich der Online Prepaid-Zahlungslösungen, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien. paysafecard ist Teil der internationalen Paysafe Group, welche über ein breites Portfolio von innovativen Zahlungslösungen und -services verfügt. paysafecard bietet Prepaid- bzw. Online-Bargeldlösungen unter den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecard Mastercard ® und Paysafecash an. Erhältlich in über 650.000 Verkaufsstellen weltweit in fast 50 Ländern, ermöglicht paysafecard einfache und sichere Onlinetransaktionen. Durch die Verwendung einer 16-stelligen paysafecard PIN benötigen Kunden für die Bezahlung im Internet weder Konto noch Kreditkarte; vertrauliche Finanzdaten des Kunden bleiben auf diese Weise geschützt. Im Jahr 2018 entwickelte paysafecard Paysafecash, womit Kunden einfach und sicher Online-Käufe mit Bargeld bezahlen können. Paysafecash ist bereits in mehreren europäischen Ländern sowie Kanada verfügbar. 2018 erreichte paysafecard ein Transaktionsvolumen von über 3 Milliarden Euro. www.paysafecard.com

