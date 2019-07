550 Kids forschten an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bei der KinderuniWien

Wien (OTS) - Von den Spuren des antiken Roms mitten in Wien bis zu den unendlichen Weiten des Weltalls: Zwei Vorlesungen und sechs Workshops warteten am 17. Juli 2019 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) auf neugierige Kids. Erstmals öffnete die Akademie einen ganzen Tag lang in ihrem historischen Hauptgebäude in der Wiener Innenstadt ihre Pforten für die KinderuniWien. Über 550 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren tauchten dabei ein in Archäologie, Mittelalterforschung, Digital Humanities, Weltraumforschung oder Molekularbiologie.

