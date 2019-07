Erneut Bewerberhöchststand am MCI

Nachfrage nach Studium an der Unternehmerischen Hochschule® steigt weiter an

Innsbruck (OTS) - Erneut steigende Nachfrage nach Studienplätzen kann man am MCI vermelden. Bereits mehrere Monate vor Studienbeginn liegt man an der Unternehmerischen Hochschule® über den Bewerbungszahlen des Vorjahres. Bis Juli haben 3.940 Bewerber/innen ihre ausführlichen Bewerbungsdossiers eingereicht (Stand Mitte Juli 2019). Damit kommen auf jeden der 1.180 zu vergebenden Studienplätze mehr als drei Bewerbungen. Die Aufnahmeverfahren sind im Laufen und stehen vor dem Abschluss. Lediglich in ausgewählten Studiengängen sind noch Wartelistenplätze verfügbar.

Offen ist das Bewerbungsverfahren bspw. für den im Herbst neu startenden Masterstudiengang „Medical Technologies“*, welcher eine hochwertige akademische Qualifizierung in englischer Sprache mit hervorragenden Berufsaussichten in einer spannenden Zukunftsbranche ermöglicht.

Weitere Informationen:

Bewerbungsinfo

Online-Bewerbung

Medical Technologies*

*Akkreditierungsverfahren im Laufen.

Rückfragen & Kontakt:

MCI Management Center Innsbruck

Ulrike Fuchs

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

ulrike.fuchs @ mci.edu

www.mci.edu