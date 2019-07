Eröffnungsfeier für die Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle 2019 und "Discovering Qingdao" locken viele Besucher an

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Der neue und hippe Song "Discovering Qingdao" mit dem dynamischen Beat lief am Morgen des 14. Juli im Hintergrund, als die "Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle" offiziell eingeläutet wurde. Sie wird gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des kommunalen Parteikomitees von Qingdao, dem kommunalen Sportreferat von Qingdao und dem Qingdao-Unterausschuss des CCPIT ausgerichtet. Zeitgleich war der Startschuss für den Stadt-Orientierungslauf "Discovering Qingdao" im Tiantai-Stadion.

Organisator des Stadt-Orientierungslaufs "Discovering Qingdao" ist Qingdao Xintongbu Culture & Sports Industry Co., Ltd. Es ist der größte Orientierungslauf in Qingdao seit vielen Jahren. Entsprechend den vier Hauptmottos "Offen, Modern, Dynamisch, Modisch" wurden 32 Laufstrecken abgesteckt. Entlang der Strecken konnten sich die Teilnehmer an 200 Kiosks für ihre Aufgaben registrieren. Die Strecken zogen sich durch Stadtbezirke, in denen Wissenschaft und Technologie, Tourismus, Geschichte, Geisteswissenschaften, bedeutende Helden und Ereignisse der Revolution, Wahrzeichen und andere Sehenswürdigkeiten angesiedelt sind. Die Teilnehmer wurden in vier große Gruppen nach Familienzugehörigkeit und gemeinsamen Interessen eingeteilt, darunter ein großes Team aus 500 Mitarbeitern des Hafens von Qingdao und ausländischen Studierenden chinesischer Universitäten. Internet-Berühmtheiten mit Millionen Fans machten genauso mit wie schulpflichtige Teenager. Um die 10.000 Einheimische aus allen Gesellschaftsschichten und Touristen bildeten 2.000 Teams, die gehend, joggend oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln den speziellen Parcours der Inselstadt absolvierten. In den Bussen und Bahnen hörten sie viele interessante Geschichten über Qingdao und konnten an verschiedenen neuen und vergnüglichen interaktiven Spielen teilnehmen. Gleichzeitig konnten sie das Wochenende mit Familie und Freunden genießen. Die Teilnehmer hatten offensichtlich Freude an all den Aktivitäten rund um den Lauf. Sie bewunderten die malerischen Straßen und Gassen von Qingdao und schauten Einheimischen zu, wie sie die junge und dynamische Mode der Stadt in der Sommerbrise zur Schau stellten.

Bei dem Lauf konnten die Teilnehmer alle Busse und U-Bahnen von Qingdao kostenlos benutzen. Sie arbeiteten sich von Kiosk zu Kiosk vor, wo sie auf Vorzeigen ihrer Teilnehmernummer (auf einem Stück Stoff) die Liste mit den zugewiesenen Aufgaben bekamen. Für den Orientierungslauf hatte die U-Bahn von Qingdao Metro eine spezielle Themen-Bahn "Fashion" in Betrieb, die bei den Teilnehmern auf viel positive Resonanz stieß. Nach der Preisverleihung fand im Olympischen Segelzentrum von Qingdao ein Fest mit Sportvorführungen und einheimischer Folklore und Kultur statt. Dort konnten Teilnehmer und Besucher erleben, wie moderne Mode begeistert.

Die Veranstaltungsreihe "Qingdao International Season of Fashion and Lifestyle 2019", die von Juli bis Oktober läuft, umfasst 10 Haupt-Events, 20 Key-Events und 100 allgemeine Aktivitäten, die sich auf Kultur, Tourismus und Sport erstrecken, neben Ausstellungen in der Stadt. Sie soll dazu dienen, Besuchern und Einheimischen die Mode und vielfältigen Kulturen der Stadt näher zu bringen, Fachkräfte aus der Welt der Mode anzuwerben und zu neuen Ideen, Kreativkonzepten und Erfahrungen anzuregen. Es wird erwartet, dass die geplanten Aktivitäten ein großes Publikum und viele Teilnehmer anlocken. Mit der Veranstaltungsreihe will Qingdao die Modetrends der Stadt präsentieren, das Modebewusstsein der Menschen stärken, die Modekultur der Stadt mit Innovation verknüpfen und neue urbane Modemarken kreieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/948092/Launch_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/948093/Discovering_Qingdao_Race.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Guanghui Zhou

296701855 @ qq.com

+86-53285913530