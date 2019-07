AVISO: Pressestatement von Bundeskanzlerin Bierlein und NR-Präsident Sobotka nach dem Hauptausschuss des Nationalrats

Donnerstag, 18. Juli, 12.00 Uhr, Parlament in der Hofburg

Wien (PK) - Nach den Verhandlungen des Hauptausschusses des Nationalrats über den Nominierungsvorschlag der Bundesregierung für das künftige österreichische Mitglied in der Europäischen Kommission werden Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Donnerstag, dem 18. Juli, um 12.00 Uhr im Parlament in der Hofburg ein gemeinsames Pressestatement abgeben.

Termin: Pressestatement von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Zeitpunkt: Donnerstag, 18. Juli 2019, 12.00 Uhr

Ort: Gardesalon, Hofburg, Eingang Josefsplatz

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) keg

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl