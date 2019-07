Employer-Branding als entscheidender Wettbewerbsfaktor

Der Unternehmenserfolg steht und fällt mit seinen Mitarbeitern

Salzburg (OTS) - In einer ausgeprägten Wirtschaftswelt wie wir sie heute erleben, spielt es nicht mehr nur eine Rolle als starke Marke aufzutreten. Im Gegenteil: Im Wandel der Generationen wird es für Unternehmen immer wichtiger, im Kampf um die qualifiziertesten Mitarbeiter die Nase vorn zu haben. Wer die Chance des demografischen Wandels optimal nutzen will, muss sich gekonnt an die Anforderungen der Arbeitnehmer anpassen und sich authentisch und attraktiv am Arbeitsmarkt positionieren. Das universitäre Kurzstudium der SMBS- University of Salzburg Business School sowie die Upgrade-Module zum Executive MBA in HR-Management, geben inhaltliche Antworten auf viele Fragestellungen und aktuellen Anforderungen, die sich im Personal-Management stellen.

Ein gezieltes Employer Branding und das positive Image des Arbeitgebers ist ein klarer Wettbewerbsfaktor, wenn es darum geht, sich bei Bewerbern interessant zu machen und die qualifiziertesten von Ihnen mit an Bord zu holen. Denn es geht nicht immer nur darum, mehr Bewerbungen zu erhalten, sondern vielmehr darum die passenden KandidatInnen anzulocken.

Beim erfolgreichen Employer Branding geht es Unternehmens intern vor allem um den richtigen Umgang mit der Schnittstelle zwischen Personalmanagement, Kommunikation und Marketing um den immer anspruchsvoller werdenden Personalfragen und Entscheidungen optimal gerecht zu werden.

Mit dem Executive MBA in Human Resource Management der SMBS - University of Salzburg Business School, werden ManagerInnen gezielt in Bereichen wie Personalentwicklung, der Analyse verschiedener Recruitingstrategien sowie vor allem im ebenso wichtigen Employer Branding geschult und ausgebildet um sich als attraktive Arbeitgeber-Marke von den Mitbewerbern zu differenzieren.

Das berufsbegleitende, deutsch- und englischsprachige MBA-Studium mit Schwerpunkt „Human Resource Management“ ist ein modulare aufgebauter Management Lehrgang. Nach dem Kurzstudium, das mit einem Zeugnis der Universität Salzburg abschließt, ist ein Upgrade auf den MBA möglich, den die Studierenden berufsbegleitend absolvieren können und mit dem akademischen Grad eines Executive Masters in Business Administration (MBA) der Universität Salzburg und wichtigen Management-Kenntnissen abschließen.

