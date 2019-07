FPÖ-Belakowitsch: „Kassenfusion ist ein Meilenstein für Österreichs Gesundheitssystem“

„Gewerkschaften und willfährige Minister sind sicherlich kein Maßstab in dieser Angelegenheit“

Wien (OTS) - „Die von Schwarz-Blau auf Schiene gebrachte Kassenfusion ist mit Sicherheit ein Meilenstein in der Geschichte des österreichischen Gesundheitssystems, daran rütteln keine seltsamen und parteipolitisch-motivierte Analysen, die nur darauf hinauszielen den Patienten und die Bevölkerung zu verunsichern“, reagierte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf unseriöse Zahlenspiele des Sozialministeriums.

„Nachdem eine hervorragende Regierung ohne Not von der ÖVP aufgekündigt wurde, ist nun eine sozialistische Ministerin am Werken, welche nur ein willfähriges Instrument der roten Parteipolitik zu sein scheint – das ist sicherlich kein Maßstab für eine seriöse Politik in einer derart wichtigen Angelegenheit, auf deren Umsetzung sowohl Versicherte wie Patienten Jahrzehnte warten mussten“, so Belakowitsch und weiter: „Bei der Fusion der Kassen wurde eine hervorragende Arbeit geleistet - Realpolitik eben, statt sozialistischer Quertreiberei zulasten des Bürgers.“

