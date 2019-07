„Dok 1: Sie nannten ihn Spencer“: Hommage zum dritten Todestag von Bud Spencer

Österreichische Kinodokumentation am 18. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - Carlo Pedersoli, italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Jurist und Schwimmer, verstarb vor drei Jahren, am 27. Juni 2016, in Neapel. Pedersoli – besser bekannt als Bud Spencer – sorgte im Laufe seiner Karriere für tränendes Gelächter bei Jung und Alt, von Europa über Nord- bis nach Südamerika. Gemeinsam mit seinem Partner Terence Hill begeisterte er seine Zuseherinnen und Zuseher mit turbulenten Kneipenschlägereien und ungehobelten, aber dennoch ausgefuchsten Auftritten, stets im Dienste der Gerechtigkeit. Mit Filmen wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ oder „Das Krokodil und sein Nilpferd“ wurden sie zu unvergesslichen Filmikonen der 1970er und 1980er. Die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Dokumentation „Sie nannten ihn Spencer“ von Karl-Martin Pold bietet eine Mischung aus Biografie, Slapstick-Komödie und Roadmovie und steht als „Dok 1“ am Donnerstag, dem 18. Juli 2019, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Die Reise zweier Fans führt mitten rein ins legendäre Spencer-Hill-Universum und erfreut dabei jeden, der in den letzten fünfzig Jahren jung im Herzen war.

Mit Witz, Charme und vor allem Tempo erzählt der junge österreichische Regisseur die Geschichte des italienischen Schauspielers und zweier Fans, Jorgo und Marcus, die zu einem abenteuerlichen Roadtrip aufbrechen, um ihrem Idol näher zu kommen. Auf ihrer Reise quer durch Europa treffen sie auf Schauspielkolleginnen und Schauspielkollegen sowie Wegbegleiter/innen von Bud Spencer. Die Doku zeigt, wie der Kult um Bud Spencer und Terence Hill gelebt wird und warum der „Dicke mit dem Dampfhammer“ immer noch Millionen von Fans auf der ganzen Welt begeistert. Originalfilmmusik und zahlreiche Zitate aus den „Haudrauf-Komödien“ des schlagkräftigen Duos entführen in nostalgische unterhaltsame Welten. „Sie nannten ihn Spencer“ ist – namentlich angelehnt an den Spencer-Klassiker „Sie nannten ihn Mücke“ – eine Produktion von epo-film, Departures Film und Buddy Lane Productions.

