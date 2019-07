Neue Ära für die Krebsbehandlung durch Bestrahlung mit Kohlenstoffionen: Pressekonferenz bei MedAustron

Wiener Neustadt (OTS) - Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren wird die Ionentherapie zur Krebsbehandlung erfolgreich bei MedAustron angewendet. Wurden die Patientinnen und Patienten bisher ausschließlich mit Protonen behandelt, so steht ab sofort auch die Therapie mit Kohlenstoffionen zur Verfügung. Diese Form der Behandlung eröffnet neue Chancen bei bisher schwer oder gar nicht behandelbaren Tumoren. MedAustron steigt damit endgültig in die Riege der weltweit nur sechs Zentren auf, die Tumore sowohl mit Protonen als auch mit Kohlenstoffionen bekämpfen können. Ein erklärtes Ziel ist auch die Intensivierung der Forschung in diesem Bereich.

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Klaus Schneeberger, MedAustron-Aufsichtsratsvorsitzender

Eugen B. Hug, Ärztlicher Direktor MedAustron

Piero Fossati, Wissenschaftlicher und Klinischer Direktor Kohlenstoffionen



