Runde Geburtstage in den Konzerthallen der Wien Holding

In der Wiener Stadthalle und im Ernst-Happel-Stadion wird gefeiert

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding, gegründet im Mai 1974, feiert im Jahr 2019 ihr 45-jähriges Jubiläum. Jede Menge runde Geburtstage werden auch in der Wiener Stadthalle und im Ernst-Happel-Stadion, zwei Unternehmen der Wien Holding, gefeiert. Dazu gehören Popstars wie P!nk, Dieter Bohlen und Peter Kraus. Tickets für Peter Kraus und Dieter Bohlen sind bei Wien-Ticket (www.wien-ticket.at) erhältlich.

Happy Birthday: Peter Kraus, Dieter Bohlen und P!nk

Der „ewig junge“ Ausnahmekünstler Peter Kraus geht anlässlich seines 80. Geburtstags auf eine große Jubiläumstournee und präsentiert seinem Publikum die Perlen seines außergewöhnlichen Oeuvres. Dabei wird er nicht nur die eigenen Hits, sondern auch Lieder seiner Lieblingsinterpreten wie Fats Domino, Elvis Presley oder Tom Jones anstimmen. Live ist Peter Kraus am 14. und 15. November 2019 in der Wiener Stadthalle zu erleben.

Die größten Hits von Modern Talking, Blue System und DSDS verspricht Deutschlands Superstar Dieter Bohlen am 6. Dezember 2019 in der Wiener Stadthalle zu offerieren. Am 7. Februar feierte der Musiker und Produzent seinen 65. Geburtstag. Dass Bohlen noch lange nicht reif für den Ruhestand ist wird er auf seiner kommenden „MEGA Tournee“ beweisen.

P!nk muss sich heuer mit einem ganz besonderen Geburtstag auseinandersetzen. Am 8. September wird die amerikanische Popsängerin 40 Jahre alt. Davor geht sie auf Welttournee, um ihr neues Album „Hurts 2B Human“ zu bewerben. Im Ernst-Happel-Stadion wird P!nk am 24. Juli 2019 vor rund 50.000 ZuseherInnen spielen und zeigen, was in ihr steckt.

Tickets

Tickets für Peter Kraus und Dieter Bohlen sind im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Tickets für alle Stadthallen-Konzerte sind außerdem bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 erhältlich.

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at