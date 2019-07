Leitl ist bereit für zweite Funktionsperiode als EUROCHAMBRES Präsident

Europäische Wirtschaftskammern verabschieden Reformagenda für noch effizientere Vertretung in Brüssel

Wien (OTS) - „Bei der letzten Generalversammlung der Europäischen Wirtschaftskammern wurde die EUROCHAMBRES Reformagenda nach intensiven Vorarbeiten unter Einbindung aller Mitglieder verabschiedet. Die Maßnahmen werden sicherstellen, dass EUROCHAMBRES die Interessen der europäischen Wirtschaft noch effizienter gegenüber dem neuen Europäischen Parlament und der Kommission vertreten und an der Stärkung Europas mitarbeiten kann“, erklärte EUROCHAMBRES Präsident Christoph Leitl. EUROCHAMBRES habe als größte Wirtschaftsvertretung Europas die Aufgabe, den europäischen Weiterentwicklungsprozess von wirtschaftlicher Seite her zu begleiten.

Leitl erklärte auf der Generalversammlung seine Bereitschaft, EUROCHAMBRES als Präsident für eine zweite Funktionsperiode von 2020–2021 zur Verfügung zu stehen, um mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk EUROCHAMBRES und seine Mitglieder weiterhin zu unterstützen: „Wir haben in den vergangenen 1,5 Jahren die Weichen für die EUROCHAMBRES Reformagenda gestellt. In den kommenden Jahren werden wir sie umsetzen, um die sich in Europa abzeichnenden Umbrüche für einen ökologischen, ökonomischen und sozialen Fortschritt im Interesse der Unternehmer und Bürger Europas zu nutzen und insbesondere auch den Jungen Perspektiven zu geben.“ Die Wahl des EUROCHAMBRES Präsidenten findet im Oktober statt.

„Die Wirtschaft war immer Impulsgeber bei allen Stationen der europäischen Einigung. Mit Unterstützung der Wirtschaftskammern muss die EU auf Aus- und Weiterbildung, Innovation und Kreativität setzen. Nur so können wir erfolgreich unsere Lebensstandards halten. Wer nicht vorne mit dabei ist, bestimmt auch nicht die Richtung. Die Expertise der Wirtschaftskammern und ihrer Mitgliedsunternehmen ist unverzichtbar, um Europa zukunftsfit zu machen“, so Leitl.

Leitl ist seit 1. Jänner 2018 – nach 2002-2005 - Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern und seit ihrer Gründung 2002 Vorsitzender der globalen Kammerplattform Global Chamber Platform. (PWK385/FA)

