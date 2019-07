AMVS verstärkt Management

Christoph Lendl neuer Geschäftsführer neben Andreas Achrainer

Wien (OTS) - Die AMVS (Austrian Medicines Verification Systems GmbH), die Betreibergesellschaft des digitalen Sicherheitssystems für rezeptpflichtige Arzneimittel in Österreich, hat ihr Management aufgestockt. Christoph Lendl verstärkt seit 1. Juli 2019 neben Andreas Achrainer die Geschäftsführung. Der studierte Betriebswirt verfügt über eine langjährige Erfahrung in diversen Finanzfunktionen und war zuletzt als Finanzleiter für den Biotechnologie-Konzern AMGEN in der Slowakei tätig.

„Ich freue mich, einen Co-Geschäftsführer mit großer Fachkenntnis in den Branchen Pharma und Biotechnologie an meiner Seite zu haben“, begrüßt Achrainer die Bestellung seines Kollegen.

Die AMVS hat seit Ihrer Gründung im Februar 2017 das EU-Projekt der Serialisierung verschreibungspflichtiger Arzneimittel in Österreich erfolgreich vorangetrieben. In Zukunft wird es zu einer Ausweitung der Serviceleistungen für die Stakeholder (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Österreichischer Generikaverband, Verbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler, Österreichische Apothekerkammer, Österreichische Ärztekammer) kommen.

„Die AMVS spielt für die Arzneimittelsicherheit in Österreich eine tragende Rolle. Ich werde mit einem erfahrenen Team weiter daran arbeiten, Patienten vor Fälschungen zu schützen. Im Fokus meiner Aufmerksamkeit steht auch der Service für unsere Stakeholder“, betont Lendl bei seinem Antritt als zweiter Geschäftsführer.

Über die AMVS

Die AMVS ist eine 100 % Tochter der AMVO (Austrian Medicines Verification Organisation), die für die Umsetzung der Arzneimittel-Fälschungsrichtlinie in Österreich verantwortlich ist. Die AMVS betreibt den nationalen Datenspeicher, den sie aufgebaut hat, und vernetzt alle Beteiligten dieses großen europäischen Projekts. Ihre Mission ist es, das Vertrauen in die Arzneimittelsicherheit zum Wohle aller Patientinnen und Patienten zu festigen.

