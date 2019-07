Fleet Complete und Cummins bieten Kunden Ferndiagnose für Motoren an

Toronto (ots/PRNewswire) - Fleet Complete, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der vernetzten Nutzfahrzeuge, gab heute seine Zusammenarbeit mit Cummins Inc. bekannt. (NYSE: CMI), einem weltweiten Marktführer. Die Anwendung Cummins Connected Diagnostics ist eine Überwachungslösung mit Mehrwert für Kunden, die die IoT-Plattform von Fleet Complete nutzen und Cummins-Motoren in ihren Fahrzeugen haben.

Fleet Complete® wird seinen Kunden, die Cummins-Motoren verwenden, Cummins Connected Diagnostics(TM) anbieten, um von detaillierten Meldungen über Fehler zu profitieren, sobald diese auftreten, was in der Werkstatt eines Mechanikers Zeit und Geld spart.

"Wir sind sehr erfreut über unsere Zusammenarbeit mit Cummins, da sie den Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden mit eigenen Flotten erhöhen wird", sagt Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Die Kunden, deren Flotten mit Cummins-Motoren betrieben werden, können nun die Vorteile einer Ferndiagnoseanwendung innerhalb der Fleet Complete-Plattform nutzen. Sie erhalten leicht verständliche Berichte und umsetzbare Empfehlungen zu Motorstörungsmeldungen in Echtzeit. Dies spart in der Werkstatt viel Geld und Zeit, wenn die Fahrer dem Mechaniker eine gebrauchsfertigte, priorisierte Liste vorlegen können, um sofort mit den Reparaturen zu beginnen."

Die Fähigkeit, diese zeitkritischen Entscheidungen schnell zu treffen, ist entscheidend für Unternehmen mit eigenen Flotten, die auf die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Fahrzeuge angewiesen sind, um im täglichen Betrieb profitabel zu bleiben. Mit dieser Art von Anwendung, die auf der Fleet Complete-Plattform verfügbar ist, können Benutzer ungeplante Ausfallzeiten reduzieren, die Planung der gesamten Fahrzeugwartung verbessern und unnötige Kosten vermeiden.

"Mit Connected Diagnostics wissen Kunden, wann ihre Fahrer wirklich zum Service anhalten müssen und wann sie ihre Einsätze fortsetzen können", sagte Todd Mysak, Director Digital Solutions bei Cummins. "Unsere digitale Suite von Überwachungs-, Berichts-, Kalibrier- und Servicelösungen ist ein weiterer Weg, um Kunden immer am Ball zu halten. Die Zusammenarbeit zwischen Fleet Complete und Cummins zeigt unser 100-jähriges Engagement für Innovation und Zuverlässigkeit, und wir freuen uns, Cummins Connected Solutions® den Anwendern von Fleet Complete anbieten zu können".

Über Cummins

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen, das aus sich ergänzenden Geschäftseinheiten besteht, die ein breites Portfolio an Energielösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von Diesel- und Erdgasmotoren über Hybrid- und Elektroplattformen bis hin zu verwandten Technologien, einschließlich Batteriesystemen, Kraftstoffsystemen, Steuerungen, Klimaanlagen, Filtration, Emissionslösungen und Systemen zur Stromerzeugung. Mit Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), beschäftigt Cummins seit seiner Gründung im Jahr 1919 rund 62.600 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, eine wohlhabendere Welt durch drei globale Corporate Responsibility-Prioritäten zu fördern, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient Kunden in rund 190 Ländern und Gebieten über ein Netzwerk von rund 600 eigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten und über 7.600 Händlerstandorten und erzielte 2018 mit einem Umsatz von 23,8 Milliarden US-Dollar rund 2,1 Milliarden US-Dollar.

Erfahren Sie, wie Cummins eine Welt antreibt, die immer eingeschaltet ist, indem Sie auf Pressemitteilungen und weitere Informationen zugreifen unter https://www.cummins.com/always-on. Folgen Sie Cummins auf Twitter unter https://twitter.com/cummins und auf YouTube unter https://www.youtube.com/user/CumminsInc.

Über Fleet Complete®

Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter vernetzter Fahrzeugtechnologien, der unternehmenskritische Flotten-, Asset- und mobile Workforce-Management-Lösungen bereitstellt. Das Unternehmen betreut fast 500.000 Kunden und über 35.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen. Es unterhält Omni-Channel-Partnerschaften und Vertrieb mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf: fleetcomplete.com.

