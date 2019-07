ORF SPORT + mit dem Saisonauftakt-Event der Fußball-2. Liga

Am 17. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 17. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Saisonauftakt-Event der Fußball-2. Liga um 17.30 Uhr und von der F1 esports Pro Draft Live Show um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Beachvolleyball Major Vienna (Finale Frauen) um 19.00 Uhr und von der Beachvolleyball World Tour Baden 2019 (Finale Herren) um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Beim Saisonauftakt-Event der Fußball-2. Liga stehen die Trainer der 16 Mannschaften den Medienvertretern Rede und Antwort. Reporter ist Oliver Polzer.

42 Teilnehmer haben sich für den Pro Draft der F1 esports-Series qualifiziert. Der Pro Draft wird am 17. Juli in der Gfinity Esports Arena in London ausgetragen. (ORF-TVthek live von 20.00 bis 22.00 Uhr)

