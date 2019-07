NEOS Wien setzt mit Sommerkampagne Themenschwerpunkte

Transparenz und Kontrolle im Mittelpunkt

Wien (OTS) - NEOS Wien präsentiert die neue Wien-Kampagne, die die thematischen Schwerpunkte der pinken Oppositionskraft in den Mittelpunkt stellt.

Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Unser Fokus war schon bisher Transparenz und Kontrolle – und das wird auch so bleiben. Nach dem Ibiza-Skandal kommen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene die Skandale der Altparteien SPÖ, ÖVP und FPÖ immer stärker in den Fokus rücken. Wir haben schon bisher zahlreiche Missstände in Wien aufgedeckt – etwa um parteinahe Vereine oder Parteifeste, wo vieles im Argen liegt. Diesen Weg wollen wir fortsetzen.“

Neben dem Thema Kontrolle setzt NEOS Wien auch weiterhin Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Klimaschutz.

Die Sujets der Wien-Kampagne werden in den kommenden Wochen im öffentlichen Raum stark sichtbar sein, aber auch online und in den sozialen Netzwerken.

