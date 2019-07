Einbruch in Baustellenfahrzeug

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 15.07.2019, 09.50 Uhr

Vorfallsort: 17., Veronikagasse

Sachverhalt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten am 15. Juli 2019 um 09.50 Uhr einen 36-Jährigen festnehmen, der zuvor ein Baustellenfahrzeug in der Veronikagasse aufgebrochen und Werkzeug daraus gestohlen hatte. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnten auch noch geringe Mengen an Marihuana beim serbischen Staatsangehörigen sichergestellt werden.

