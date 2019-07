Führungen durch das Pflanzenparadies des botanischen Gartens der Uni Wien

Wien (OTS/RK) - Eine schönen Freizeit-Tipp für den Sommer in Wien bietet die Universtität Wien mit Führungen durch ihren botanischen Garten (3., Mechelgasse 2). Es warten Einblicke in die faszinierende Welt der Pflanzen, die im Zuge von Führungen von Expertinnen und Experten erklärt werden. Zu den Höhepunkten zählen die seltenen Orchideen Madagaskars, ein zweihundert Jahre altes Gingko-Experiment und ein begehbarer Bambushain. Die zirka einstündigen Führungen finden jeden Freitag und Samstag bis 31. Oktober um jeweils 15.00 Uhr auf Englisch und um 16.00 Uhr auf Deutsch statt. Der Treffpunkt ist beim Portierhäuschen am Haupteingang des Botanischen Gartens

Für Erwachsene ist ein Beitrag von 5 Euro zu entrichten. Private Gruppen unter 10 Personen zahlen einen Pauschalbetrag von 50 Euro. Für Kinder bis 18 Jahre, Studierende der Biologie und Mitglieder des Vereins der Freunde des Botanischen Gartens ist der Eintritt kostenlos. Bei starkem Wind oder anderen extremen Wetterereignissen entfällt die Führung.

Der botanische Garten wurde von Kaiserin Maria Theresia im Jahr 1754 gegründet. Auf einer Fläche von zirka 80.000 Quadratmeter verteilen sich 11.000 verschiedene Pflanzenarten. Der botanische Garten gilt als grüne Oase der Stadt. Auch zahlreiche Wildtiere leben dort. Weiters dient der botanische Garten der Erforschung der Pflanzenwelt und dem Schutz bedrohter Arten.

Weitere Informationen dazu gibt es online unter grueneschule.univie.ac.at, sowie telefonisch unter 01/4277-564 01, beziehungsweise per E-Mail gruenschule@univie.ac.at. (Schluss) hal

