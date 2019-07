AVISO: NR-Präsident Sobotka und Münze Österreich laden zur Präsentation der Jubiläumsmünze "50 Jahre Mondlandung"

Mittwoch, 17. Juli, 17.00 Uhr, Leopold Museum

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Münze Österreich laden am Mittwoch, dem 17. Juli 2019, um 17.00 Uhr gemeinsam zur Präsentation der Münzserie "Der Traum vom Fliegen" 50 Jahre Mondlandung in das Leopold Museum.

Die Münzserie erinnert an den Tag, als die Menschheit der Wirklichkeit des Universums so nahekam wie nie davor und spannt einen weiten Bogen von den ersten kühnen Versuchen bis zur Allgegenwart des Menschen in höheren Sphären. Die erste Mondlandung 1969 war auch ein Medienereignis, die Liveübertragung wurde von bis zu 600 Millionen Menschen weltweit im TV gesehen. Der ORF übertrug in einer 28 Stunden und 18 Minuten langen Sendung und der Moderator war unter anderem Peter Nidetzky. Er wird gemeinsam mit dem ehemaligen Raumfahrer Franz Viehböck in einem Zeitzeugeninterview berichten.

Die Begrüßung erfolgt durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, einleitende Worte spricht der Generaldirektor der Münze Österreich AG Gerhard Starisch. Die Moderation übernimmt die ORF-Journalistin Claudia Schubert.

Termin: Präsentation der Münzserie "Der Traum vom Fliegen" 50 Mondlandung



Zeitpunkt: Mittwoch, 17. Juli 2019, 17.00 Uhr (Einlass und Münzverkauf ab 16.30 Uhr)

Ort: Leopold Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) keg

