Bezirksblätter setzen Impuls für „gute Nachbarschaften”

Nachbarschaftsfest-Gewinnspiele für mehr Zusammenhalt im Burgenland

Wien (OTS) - Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ob alt oder jung, berufstätig oder nicht, ob in Österreich geboren oder anderswo: Wir alle leben in Nachbarschaften.

Die Bezirksblätter Burgenland wollen gemeinsam mit ihren Partnern SPAR & TANN, GOLSER BIER und WEINGUT SCHEIBLHOFER einen Impuls für gute Nachbarschaft setzen und die Menschen durch gemeinsame Feste einander näherbringen, was in Zeiten wie diesen sehr wichtig ist.

„Funktionierende Nachbarschaften können viel zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden beitragen. Ein guter Zusammenhalt gibt den Menschen das Gefühl von Zugehörigkeit, egal ob ein Gespräch am Gartenzaun, eine helfende Hand oder ein offenes Ohr. Als regionale Wochenzeitung sehen wir es deshalb auch als unsere Pflicht, für mehr Lebensqualität in den Regionen zu sorgen – die Nachbarschaftsfeste sind unter anderem unser Beitrag dazu”, freut sich Sabrina Radowan, Marketingleiterin der Bezirksblätter Burgenland.

Ein Straßen- oder Siedlungsfest bietet eine gute Gelegenheit für Plauderei und fröhliches Zusammensein. So entsteht in ungezwungener Atmosphäre Vertrautheit und in weiterer Folge Vertrauen, das den Zusammenhalt stärkt.

Bereits im Mai wurden die ersten 15 Nachbarschaftsfeste verlost, im Juni dann weitere 15, welche nun den ganzen Sommer über stattfinden und von den Bezirksblättern medial begleitet werden.

SPAR sponsert gemeinsam mit TANN nicht nur umfangreiche BBQ-Packages für jeweils 30 Personen, sondern stellt auch alkoholfreie Getränke zur Verfügung. Vom WEINGUT SCHEIBLHOFER aus Andau gibt es Qualitätswein für die Gewinner und GOLSER BIER sponsert das „kühle Blonde”.

Die Berichte rund um alle Nachbarschaftsfeste lesen Sie laufend in den Bezirksblättern Burgenland und auf meinbezirk.at/bgld/nachbarschaftsfeste.

Die Bezirksblätter Burgenland, eine Marke der RMA, erscheinen wöchentlich mit sechs Regionalausgaben.

