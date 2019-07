Spätes Glück: Mit 40 und 20 Jahren dürfen illegal gehaltene Braunbären in Kroatien endlich in ein artgemäßes Zuhause

VIER PFOTEN rettet Bären und bringt sie in ein kroatisches Bärenschutzzentrum

Wien (OTS) - Nach einem langen leidvollen Leben haben sie sich das mehr als verdient: VIER PFOTEN konnte am 11. Juli zwei Braunbären aus illegaler Haltung im Osten Kroatiens erfolgreich retten. Die Bären Suzana und Bruno, rund 20 und 40 (!) Jahre alt, waren zwei der letzten fünf Braunbären Kroatiens, die in unangemessenen Bedingungen leben. Legale Grundlage für die Rettung der beiden Bären ist ein im Jänner 2019 in Kraft getretenes Tierschutzgesetz, das die Haltung von Braunbären in privaten Zoos in Kroatien verbietet. Suzana und Bruno finden nun nach jahrelanger Haltung in unzumutbaren Zuständen endlich ein artgemäßes Zuhause im Bärenschutzzentrum „Kuterevo“, einem Kooperationspartner von VIER PFOTEN.

Im Rahmen der neuen Tierschutzregelung, die die Haltung von Bären in Kroatien nur noch in lizenzierten Zoos und Tierschutzzentren erlaubt, wurde die private Haltung von Suzana und Bruno als illegal anerkannt. Damit konnte VIER PFOTEN die Rettung der Bären in die Wege leiten. Das Team der Tierschutzorganisation, unter der Leitung von Tierarzt Marc Gölkel vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), befreite die Bären aus privaten Zoos ohne Lizenz in Markovac Nasicki und Cerna. Vor dem Transport untersuchte das Tierärzteteam die Bären.

„ Suzana hat sich ruhiger als erwartet verhalten; ihre Rettung verlief reibungslos. Wir sind sicher, dass sie sich bald erholen wird. Der Gesundheitszustand des 40jährigen Bruno ist hingegen beunruhigend. Er ist eindeutig untergewichtig und seine Zähne sind in katastrophalem Zustand. Aufgrund seines hohen Alters muss Bruno über die nächsten Wochen und Monate genau beobachtet und betreut werden “, sagt Tierarzt Gölkel. VIER PFOTEN konnte beide Bären innerhalb eines Tages retten und ins Bärenschutzzentrum „Kuterevo“ an der Westküste Kroatiens bringen. Dort erhalten die Bären die dringend notwendige medizinische Versorgung. Da ein weiterer Transport für Bruno zu beschwerlich sein könnte, wird er voraussichtlich in Kuterevo bleiben. Suzana wird hingegen in ein VIER PFOTEN Tierschutzzentrum überstellt werden, sobald sich ihr Zustand stabilisiert hat.

Die illegale Haltung von Braunbären in Kroatien steht vor dem Ende

In Kroatien werden derzeit noch drei weitere Bären unter nicht-artgemäßen Bedingungen – in einem Restaurant und einem Mini-Zoo – gehalten. VIER PFOTEN beobachtet die Entwicklungen hinsichtlich des legalen Status dieser Bären. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Bärenschutzzentrum „Kuterevo“, ist die Tierschutzorganisation jederzeit bereit, den drei letzten illegal gehaltenen Bären Kroatiens ein sicheres Zuhause zu bieten. Bereits im Jahr 2015 hat VIER PFOTEN „Kuterevo“ finanziell und mit wissenschaftlicher Expertise beim Bau des Bärenschutzzentrums nach artgemäßen Standards unterstützt.

VIER PFOTEN wird auch Suzana und Bruno weiter unterstützen. „Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem kroatischen Umweltministerium und für die Unterstützung, die wir von Animal Friends Croatia, unserem Partner vor Ort, erhalten. Dank dieser Zusammenarbeit können nun zwei weitere Bären in einem artgemäßen Zuhause ihren Lebensabend genießen“, sagt Carsten Hertwig, Bärenexperte bei VIER PFOTEN.

„Saddest Bears“ Kampagne: VIER PFOTEN will das Leiden der Bären in Europa beenden

Noch immer leben viele Bären in Europa unter qualvollen Bedingungen. Oft werden sie in zu kleinen Käfigen in Hotels oder Restaurants gehalten, um Touristen als Belustigung zu dienen. Die unnatürlichen Haltungsformen sind sowohl psychisch aufreibend als auch physisch anstrengend für die Tiere. VIER PFOTEN plant, diesen grausamen Haltungsformen von Bären im Zuge ihrer „Saddest Bears“-Kampagne ein Ende zu setzen. (https://saddestbears.vier-pfoten.at/)

