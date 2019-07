T&N Österreich mit Martin Mauthner als Country Manager (FOTO)

Wien (ots) - Mit Martin Mauthner hat T&N / Televis seit Mai 2019 einen neuen Länderverantwortlichen für Österreich.

Martin Mauthner war lange Jahre für die PKE Electronics in leitender Position tätig. Er verfügt über große Erfahrung in der Entwicklung von Teams und Organisationen im In- und Ausland, was ihm für seine neue Tätigkeit sehr nützlich ist. Unter seiner Leitung soll sich die T&N / Televis in Österreich kontinuierlich weiterentwickeln. "An T&N fasziniert mich die Idee, die Präzision eines Schweizer Unternehmens nach Österreich zu transferieren. Die Mischung ist erfolgsversprechend, das kann der Markt gebrauchen. Mit meinem Team sind wir perfekt aufgestellt, um KMU Betriebe umfassend zu beraten und zu betreuen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und meine Erfahrung und Kompetenz einzubringen", so Martin Mauthner. "Mit seinem Team zeichnet sich Martin Mauthner für die Weiterentwicklung der Unternehmung sowie die Akquisition von Neukunden und die Betreuung der bestehenden Kunden im ICT Bereich verantwortlich", so Hermann Graf, Inhaber.

Über T&N

Die AG, wurde 1996 von Hermann Graf in der Schweiz gegründet. Er hat das Inhaber geführte Unternehmen geprägt. T&N entwickelte sich Schritt für Schritt, aus einem kleinen dynamischen Team heraus und beschäftigt mittlerweile rund 200 Mitarbeitende. T&N ist in der Schweiz an sieben Standorten vertreten, in Österreich seit 2014 mit fünf Standorten. Die Firma steht für Innovation und Pragmatismus - erstklassige ICT-Lösungen, welche die Geschäfte ihrer Kunden beflügeln.

Weiterdenken, Weitergehen, Weiterkommen heißen die Prämissen. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen werden bevorzugt und verbinden ökologische und wirtschaftliche Ziele. Mit einem umfassenden Dienstleistungs- und Produktportfolio bietet T&N heute für die gesamte ICT effektive Lösungen, welche die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Langjährige Technologie-Partnerschaften und erstklassige Referenzen aus unterschiedlichsten Bereichen belegen die Kompetenz eindrücklich.

