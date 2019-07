Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

2 Sechser bei LottoPlus in Tirol und Salzburg, Solo-Joker in der Steiermark

Wien (OTS) - Bei Lotto „6 aus 45“ heißt es wieder einmal Jackpot, denn am Sonntag ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit geht es am kommenden Mittwoch beim Sechser um rund 1,4 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Kärntner, ein Steirer und ein Niederösterreicher kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, ein Oberösterreicher war per Quicktipp erfolgreich. Jeder der vier erhält rund 24.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus hatten am Sonntag gleich zwei Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ auf ihrer Quittung. Ein Tiroler kreuzte zehn Tipps auf einem Normalschein an und bewies gleich im ersten Versuch ein glückliches Händchen, ein Salzburger hatte mit dem vierten von zwölf Quicktipps Glück. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag erneut (nach vergangenem Mittwoch) einen Sologewinn in der Steiermark, rund 194.800 Euro war das „Ja“ zum Joker wert. dabei hatte der Gewinner gleich doppelt Glück, denn es hätte – ebenfalls in der Steiermark – sogar eine zweite Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war auf dieser das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.07.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 711.701,69 – 1,4 Mio. Euro warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.464,70 85 Fünfer zu je EUR 1.255,90 199 Vierer+ZZ zu je EUR 160,90 4.574 Vierer zu je EUR 38,80 4.910 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 69.245 Dreier zu je EUR 4,60 167.309 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 12 16 22 24 33 Zusatzzahl: 31

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.07.2019

2 Sechser zu je EUR 105.714,50 38 Fünfer zu je EUR 1.303,20 1.806 Vierer zu je EUR 24,40 31.695 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 18 22 29 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.07.2019

1 mal EUR 194.772,60 10 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 1.040 mal EUR 88,00 9.958 mal EUR 8,00 96.610 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 5 0 6 3 6

