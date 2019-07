Bachelor-Studiengang Informatics: Start im Herbst 2019 an der IMC FH Krems gesichert

Die Online-Bewerbung ist noch bis 15. August 2019 möglich.

Krems (OTS) - Der neue englischsprachige Bachelor-Studiengang der IMC FH Krems Informatics wurde von der AQ Austria – der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria – erfolgreich akkreditiert. Der Start im Herbst 2019 ist damit gesichert.

„Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass wir mit dem neuen technischen Studiengang Informatics am Puls der Zeit sind und ein Angebot schaffen, das dringend benötigt wird. Die Bestätigung der AQ Austria zeigt uns, dass wir das Studienprogramm qualitativ hochwertig und innovativ gestaltet haben und wir freuen uns, dass wir im kommenden Herbst die ersten Informatics-Studierenden in Krems empfangen dürfen“, zeigt sich IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer hochzufrieden.

Zukunftsfeld Informatik

Informatik ist ein wesentlicher Innovationstreiber für Entwicklungen in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen. Beispielsweise ermöglichen Computer die Modellierung und Vorhersage von ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen, hilft die Bioinformatik neue Medikamente zu entwickeln oder werden mit maschinellem Lernen große Datenmengen sinnvoll lesbar und mittels Mustererkennung als wertvolle Ressource in unterschiedlichen Anwendungsfeldern nutzbar. Informatik bietet darüber hinaus neue Möglichkeiten, ökonomische Mehrwerte zu schaffen, die Umwelt zu schützen und Menschenleben zu retten.

Die Informatiker von morgen, die im Stande sind, diese neuen Wege zu gehen, werden ab Herbst an der IMC FH Krems ausgebildet: „Stellen Sie sich eine Person vor, die als Programmierer, Analyst, Kommunikator und vertrauenswürdigem Berater arbeiten kann“, beschreibt Studiengangsleiter Dr. Deepak Dhungana die Informatikerin, den Informatiker der Zukunft. „Wir schaffen etwas Neues, in dem wir Software bauen, wir berechnen, analysieren und entdecken Zusammenhänge in Daten, die keiner vermutet hat. Wir bereiten Entscheidungsgrundlagen vor und treiben die Digitalisierung voran“, so der gebürtige Nepalese weiter.

Er betont dabei auch, das Informatik zukünftig als Bindeglied aller Bereiche miteinander verstanden wird und Informatikerinnen und Informatiker interdisziplinär beispielsweise mit Biologen, Chemikern und Maschinenbauern zusammenarbeiten werden.

Jetzt online bewerben

Der englischsprachige Studiengang Informatics startet ab Herbst 2019 an der IMC FH Krem. Die Online-Bewerbung dafür ist noch bis zum 15. August 2019 möglich.

Feel like a student: Am 25.7. lädt Studiengangsleiter Dr. Deepak Dhungana zum Info-Nachmittag ein. Ab 17.00 Uhr gibt er Einblicke in das Studium, ab 18 Uhr findet der gemütliche Ausklang im Poldi Fitzka in der Landesgalerie Niederösterreich statt. Anmeldung bis 23.7.2019 an deepak.dhungana @ fh-krems.ac.at.





