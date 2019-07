Bühne frei für den Kultursommer in den Online-Medien des ORF

Umfangreicher Programmschwerpunkt auf ORF.at, ORF-TVthek, ORF TELETEXT, ORF extra und fidelio

Wien (OTS) - Wenn die Konzert- und Opernhäuser in die Sommerpause gehen, hebt sich gleichzeitig der Vorhang auf den kleinen und großen Festivalbühnen des Landes. Die kommenden Wochen stehen daher auch in den Online-Medien des ORF und im ORF TELETEXT ganz im Zeichen des Kultursommers (Details zum Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) und den Sommerbühnen Österreichs. Für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können und ihr Kulturhighlight lieber gemütlich im Schanigarten oder am Badesee genießen möchten, stellt der ORF im Web und im ORF TELETEXT ein umfangreiches Package zusammen – ganz nach dem Motto: Kultur wann und wo Sie wollen.

Thomas Prantner, stv. Direktor für Technik, Online und neue Medien:

„Sommer in Österreich heißt auch immer Hochsaison für die Kultur. Der ORF als wichtigster Kulturvermittler des Landes sorgt mit seinem umfangreichen Multimediaangebot dafür, dass das Publikum auch via ORF.at, ORF-TVthek, ORF TELETEXT, ORF extra und fidelio online die Festspielhighlights aus allen Bundesländern immer und jederzeit mitverfolgen kann.“

Sonderchannels auf ORF.at

ORF.at berichtet auch in diesem Jahr über alle Highlights des Kultursommers zwischen Bodensee und Neusiedler See und wird im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung neben den großen Festivals auch regionale Kulturevents medial begleiten. Zusätzlich widmet sich der Sonderkanal zu den Salzburger und Bregenzer Festspielen allen Premieren des Festivals, bringt einen Ausblick auf die Höhepunkte ebenso wie umfangreiche trimediale (Nach-)Berichte. Gemeinsam mit den Angeboten von Ö1, der ORF-TV-Kultur und ORF III blickt ORF.at hinter die Kulissen und zeigt die Festivals auch von ihren unbekannten Seiten. Ausführliche Interviews und Porträts der Regisseurinnen und Regisseure der aufregendsten Produktionen runden die Berichterstattung auf ORF.at ab. Alle Streams zu Salzburg und Bregenz via TVthek.ORF.at und oe1.ORF.at werden auch über ORF.at als trimediale Schnittstelle abrufbar sein. Darüber hinaus wird auf den zentralen Social-Media-Angeboten des ORF begleitende Berichterstattung zum Kultursommer stattfinden.

Livestreams und Video-on-Demand-Schwerpunkt auf der ORF-TVthek

Auch die ORF-TVthek bietet umfangreiche Angebote rund um die kulturellen Höhepunkte dieses Sommers: So werden TV-Sendungen des ORF-Kultursommers als Live-Stream sowie als Video-on-Demand im Rahmen eines Themenschwerpunkts zur Verfügung gestellt. Außerdem können Kulturfans nochmals Historie und Highlights der Festspiele vergangener Jahrzehnte Revue passieren lassen – zahlreiche Beiträge und Sendungen darüber sind unter „History“ in den Online-Videoarchiven zur Geschichte Salzburgs und Vorarlbergs zu finden.

Storys und Programminfos im ORF TELETEXT

Der ORF TELETEXT bietet im Rahmen seiner Kulturberichterstattung auch heuer wieder sein bewährtes Infoservice, berichtet auf den Seiten 110 (Kultur Topstory) sowie ab Seite 190 (Magazin Kultur und Show) aktuell über das nationale und internationale Festspielgeschehen und informiert auf Seite 415 über das detaillierte Programm der Salzburger und Bregenzer Festspiele.

Attraktive Gewinnspiel-Packages auf ORF extra

Auch ORF extra (extra.ORF.at) bietet für Kulturbegeisterte ein attraktives Angebot, wenn Österreichs große und kleine Bühnen wieder Saison haben. Erstmals können Karten und Packages für ausgewählte Kulturfestivals in allen neun Bundesländern gewonnen werden. So werden Tickets u. a. für eine begehrte „Jedermann“-Vorstellung bei den Salzburger Festspielen, den Premierenabend beim Sommertheater Kitzbühel oder einen unvergesslichen Opernabend samt exklusiver Führung mit Daniel Serafin im Steinbruch St. Margarethen verlost. Aber auch Jazz- und Kabarett-Fans kommen bei ORF extra im Kultursommer nicht zu kurz: Tickets für Nina Hartmanns Soloprogramm beim „Filmhof Wein4tel“ sind ebenso zu gewinnen wie Karten für ein Jazz-Konzert mit Shake Stew und Lukas Kranzelbinder bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden.

Die sommerliche Festspielwelt auf fidelio

Die kommenden Wochen stehen auch auf „fidelio“ (www.myfidelio.at), dem digitalen Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, ganz im Zeichen des Kultursommers und der Sommerbühnen Österreichs. Ob von zu Hause aus – oder unterwegs auf einem mobilen Endgerät – genießen Klassikfans Hochkultur in bester Bild- und Tonqualität. Ein fidelio-Abonnement sichert Klassikliebhaberinnen und -liebhabern den besten Platz in der ersten Reihe bei mehr als 20 spannenden Live-Übertragungen u. a. aus Salzburg, Bregenz, Grafenegg, St. Margarethen, Mörbisch, Baden und Lockenhaus, und zeigt herausragende Künstlerinnen und Künstler wie Camilla Nylund oder Rudolf Buchbinder. fidelio versorgt Klassikfans zudem mit speziellen Themenschwerpunkten, ausgewählten Highlights und zusätzlichem Hintergrundwissen rund um die Sommer-Events.

