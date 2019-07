„DIE.NACHT“ im Sommer mit „Thomas Maurer: Zukunft“ am 16. Juli in ORF 1

Danach: „Gäste, Gäste, Gäste“ bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) - Im „DIE.NACHT“-Sommerkabarett gibt es am Dienstag, dem 16. Juli 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1 ein Wiedersehen mit Thomas Maurers aktuellem Programm „Zukunft“. Gleich danach um 23.10 Uhr sind bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ die Highlights der vergangenen Jahre zu sehen – diesmal mit Ingrid Thurnher, Moneyboy, Alexa Henning und Helmut Berger.

Sommerkabarett: „Thomas Maurer: Zukunft“ um 22.00 Uhr

Die Zukunft betrifft bekanntlich alle Menschen! Also macht sich Thomas Maurer Gedanken um diese. Technologien, die heute noch kaum vorstellbar sind, politische Entwicklungen, die sich abzeichnen, aber auch Zukunftsvisionen von sich selbst, die virtuell auf der Bühne erschienen. All das verpackt Maurer wie stets in messerscharfe Pointen.

Die nächsten ORF-„Sommerkabarett“-Programme am Freitag im Überblick:

19. Juli: Thomas Stipsits: „Stinatzer Delikatessen“

26. Juli: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

2. August: Pizzera & Jaus: „Unerhört solide“

9. August: Florian Scheuba: „Folgen Sie mir auffällig“

16. August: Tricky Niki: „Hypochondria“

23. August: Andreas Vitásek: „Austrophobia“

30. August: Peter Klien: „Reporter ohne Grenzen“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen. Mit noch einer Ausnahme: Am 6. August gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Haider und seinem Programm „Free Jazz“.

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 23.10 Uhr

Diesmal gibt es bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ mit Stermann und Grissemann ein Wiedersehen mit vier ganz besonderen Gesprächspartnern: Ingrid Thurnher zeigt sich von ihrer lockeren Seite und bei Moneyboy stellt sich wieder einmal die Frage: Ist er der schlechteste oder der lustigste Rapper der Welt? Autorin Alexa Henning von Lange bringt Stermann und Grissemann mit ihrem wirren Auftritt ein wenig aus dem Konzept, während Helmut Berger den beiden Talkmastern die Schamesröte ins Gesicht treibt.

