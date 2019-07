Die nächsten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Musical in Amstetten, Oper in Gars am Kamp

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum 30-Jahre-Jubiläum des Musical Sommers Amstetten hat Intendant Johann Kropfreiter im letzten Jahr seiner Intendanz das Kultmusical „The Rocky Horror Show“ von Richard O‘Brien auf den Spielplan gesetzt. Premiere feiern Dr. Frank’n‘Furter, Riff-Raff, Brad und Janet in der Johann-Pölz-Halle am Mittwoch, 17. Juli, ab 19.30 Uhr. Unter der Regie von Alex Balga singen und spielen Gino Emnes, Filippo Strocchi, Oliver Baier u. a. bis 17. August, jeweils Donnerstag (außer 18. Juli) bis Samstag (außer 8. bis 10. August) ab 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601454, e-mail office @ musicalsommeramstetten.at und www.musicalsommeramstetten.at.

Die Oper Burg Gars in der Naturkulisse der Burgruine von Gars am Kamp bringt diesen Sommer Ludwig van Beethovens einzige Oper, „Fidelio“, auf die Bühne; Premiere ist am Donnerstag, 18. Juli, ab 20 Uhr. Als Regisseur konnte Stephan Bruckmeier gewonnen werden, musikalisch geleitet wird Beethovens Plädoyer für Freiheit und Gerechtigkeit von Intendant Johannes Wildner, es singen u. a. Bettina Jensen, Magdalena Renwart, Herbert Lippert und Algirdas Drevinskas. Folgetermine: 20., 23., 25. und 27. Juli sowie 1., 3., 6., 8. und 10. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei Oper Burg Gars unter 02985/33000, e-mail office @ burg-gars.at und www.operburgggars.at.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/96096-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

