ERINNERUNG PK: Alpenverein ist besorgt um Koralpe und kritisiert geplante Novellen

In einer PK am Mittwoch in Graz fordert der Alpenverein die Ablehnung des künftigen Pumpspeicherwerkes auf der Koralpe und die Installierung eines Vogelradarsystems im Windpark Handalm

Auf besorgniserregende Fehlentwicklungen weist der Österreichische Alpenverein in einer Pressekonferenz am 17. Juli in Graz hin: Auf der Koralpe in der Steiermark ist im ehemaligen Landschaftsschutzgebiet der Bau des künftig größten Pumpspeicherwerkes Österreichs geplant. Ebenfalls auf der Koralpe – im Windpark Handalm – wurde das vor Inbetriebnahme gerichtlich vorgeschriebene Vogelradarsystem noch immer nicht installiert, obwohl die Anlage seit über einem Jahr in Betrieb ist. Kritisch Stellung bezieht der Alpenverein auch zu den weitgehend hinter verschlossenen Türen verhandelten neuen Vorrangzonen für die Windkraft. Dafür soll nun auch das Naturschutzgesetz novelliert werden.



Mag. Gerald Dunkel-Schwarzenberger , Vizepräsident des Österreichischen Alpenvereins und Präsident des Verbands der Alpinen Vereine Österreichs

, Vizepräsident des Österreichischen Alpenvereins und Präsident des Verbands der Alpinen Vereine Österreichs Dr. Norbert Hafner , Alpenvereins-Vorsitzender Landesverband Steiermark

, Alpenvereins-Vorsitzender Landesverband Steiermark MMag.a Liliana Dagostin, Leiterin Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein



Datum: 17.07.2019, 10:00 Uhr

Ort: Steirischer Presseclub

Bürgergasse 2, 8010 Graz, Österreich

