Elisabeth Kern neu bei bettertogether

Frühere Ministersprecherin verstärkt als Senior Consultant die Wiener PR-Agentur

Wien (OTS) - Die Kommunikationsagentur bettertogether wächst weiter. Elisabeth Kern verstärkt seit Juli 2019 als Senior Consultant das Team rund um die vier Partner Susanne Grof-Korbel, Michael Grof-Korbel, Catherina Straub und Martin Voill. „Meine Berufserfahrung aus den Bereichen Soziales, Gesundheit und Infrastruktur lässt sich bei bettertogether auf optimale Weise verbinden, da die Agentur zahlreiche Kunden aus diesem spannenden Umfeld betreut. Ich freue mich, meine langjährige Erfahrung im Team von bettertogether einbringen zu können“, so Kern.



Die studierte Kommunikationswissenschafterin war von 2006 bis 2008 Pressesprecherin für die Flughafen Wien AG. Im Dezember 2008 wechselte Kern als Pressesprecherin in das Kabinett von Bundesminister Rudolf Hundstorfer und war ab 2017 in der Kommunikationsabteilung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz tätig.



„Wir freuen uns, dass Elisabeth Kern unser Team verstärkt. Von ihrer Berufserfahrung in Organisationen, die im Blickpunkt der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit stehen sowie ihrer Fähigkeit, komplexe Inhalte in Botschaften und Storys zu übersetzen, werden unsere Kunden profitieren“, so die Geschäftsführung von bettertogether.

Über bettertogether

Die b2g bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit, interne und Change-Kommunikation, hochwertige Kommunikations- und Medientrainings, Krisenkommunikation und Unternehmensberatung. Zu den rund 50 Kunden und über 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, IKT und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. Das b2g-Team umfasst derzeit 21 MitarbeiterInnen. www.bettertogether.com

