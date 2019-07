Kooperationsvereinbarung mit Journalistenverband von Jekaterinburg

Österreichische Medientage in Jekaterinburg im Ural vereinbart

Wien/Jekaterinburg (OTS) - Der „Österreichische Journalisten Club (ÖJC)“ und der „Verband der schöpferischen Journalisten Swerdlowsk“ haben bei ihrem zweiten Treffen im heurigen Jahr in Jekaterinburg die weitere Zusammenarbeit konkretisiert. Teilnehmer waren die Präsidenten der Verbände Alexander Lewin und Fred Turnheim.

Das Treffen fand aus Anlass des „Wiener Festivals des Musikfilms“ in der Hauptstadt des Urals, in Jekaterinburg, statt. Das vom österreichischen Botschafter in Moskau Dr. Johannes Eigner und vom Leiter des Österreichischen Kulturforums in Moskau, Mag. Simon Mraz, eröffnete Festival hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem festen Bestandteil im Kulturbetrieb der Stadt mit mehr als 1,3 Millionen Einwohnern entwickelt. Allein an der Eröffnung des Festivals nahmen tausende Menschen teil.

In Gesprächen mit dem Minister für internationale Angelegenheiten der Regierung der Region Swerdlowsk, Vasilii Kozlov und dem Vize-Rektor an der „Ural Federal University (URFU)“, Aleksei Fayustov wurde vereinbart, dass im kommenden Jahr eine Reise von jungen österreichischen JournalistInnen nach Jekaterinburg stattfinden wird.

Im Rahmen des „Wiener Festivals des Musikfilms“ in Juli 2020 in Jekaterinburg sollen erstmals „Österreichische Medientage in Jekaterinburg“ stattfinden. Diese Medientage werden von der URFU unterstützt.

ÖJC-Präsident Turnheim wurde eingeladen, bei einem gesamt-russischen Treffen von Journalistik-Studenten und -Professoren im April 2020 die Keynote zu halten.

Für russische Germanistik-Studenten wird an einem Konzept gearbeitet, dass ihnen die Formen der journalistischen Schreibstile in der deutschen Sprache näher bringen soll.

Der Minister äußerte noch den Wunsch der Zusammenarbeit mit österreichischen Journalistinnen und Journalisten, die über die österreichisch/russische Kriegsgräberforschung berichten wollen. Journalisten, die solche Recherchen interessieren, wenden sich bitte an organisation @ oejc.at.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Margarete Turnheim

Generalsekretariat

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at