IMMO-CONTRACT-Golf Charity Trophy 2019

Entspanntes Networking, gelungenes Spiel und ein Spendengedanke, der vereint!

Wien (OTS) - Schon zum 8. Mal heißt es dieses Jahr wieder „Spenden und Spielen für die gute Sache“, wenn IMMO-CONTRACT am 30. August 2019 zur großen Golf Charity Trophy lädt.



Aufgrund des großartigen Spendenerfolgs der Vorjahre, im vergangenen Jahr konnten bei der Abendveranstaltung €20.000,- an Frau GF Anita Kienesberger von der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe übergeben werden, wurde auch dieses Jahr der ehrwürdige Golf Club Wien Freudenau als Austragungsort erwählt.

Auch der Spendenerlös ist dieses Jahr wieder bei der Kinder-Krebs-Hilfe gut aufgehoben. So kamen die €20.000,- des Vorjahres ehemals krebskranken Kindern und deren Geschwistern zugute, die in Nachsorge-Camps Energie tanken, Selbstvertrauen aufbauen und unbeschwerte Tage verbringen können. Wenn es möglich ist mit einem vergleichbar geringen finanziellen Einsatz so viel Freude zu schenken, sollte man diese Gelegenheit wahrnehmen, darum freuen wir uns auch dieses Jahr, zahlreiche engagierte Teilnehmer begrüßen zu dürfen, zum gemeinsamen Spiel, Austausch und Feiern.

Das Schönste am gemeinsamen Tag ist allerdings immer wieder die Einsatzbereitschaft und Spendenfreude aller Beteiligten. Dafür, im Namen der Kinder, ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer.

Noch sind einige Restplätze verfügbar.

Nähere Informationen:

Bettina.Froestl @ IMMO-CONTRACT.com

Telefon: 050/450-503

