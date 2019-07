14 Kennzeichenabnahmen und fünf beeinträchtige Fahrzeuglenker bei Roadrunner-Schwerpunkt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 13.07.2019 – 14.07.2019

Vorfallsort: Wien

Sachverhalt: Bei einem Roadrunner-Schwerpunkt der Landesverkehrsabteilung mit Unterstützung der Stadtpolizeikommanden Favoriten und Donaustadt sowie unter Beteiligung der Landesfahrzeugprüfstelle (MA 46) wurden insgesamt 14 Fahrzeuglenkern aufgrund technischer Mängel und Gefahr in Verzug die Kennzeichen abgenommen.

Hauptgründe für die Beanstandungen waren einerseits umgebaute sowie zu laute Auspuffanlagen, andererseits nachträglich entfernte Abgasnachbehandlungssysteme, wie z.B. Dieselpartikelfilter oder Katalysatoren. Alle beanstandeten Lenker müssen mit Anzeigen und hohen Geldstrafen rechnen.

Besonders rücksichtlos unterwegs war auch ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer, der auf der Triester Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts mit 118 km/h (statt dort erlaubter 50 km/h) unterwegs war. Ihm wurde Führerschein abgenommen. Er hatte die Lenkberechtigung erst am 19.06.2019 erlangt.

Drei Fahrzeuglenker wurden infolge von Alkohol-, zwei Fahrzeuglenker infolge von Suchtmittelbeeinträchtigung anzeigt und drei von ihnen der Führerschein abgenommen. Zwei der alkoholisierten Lenker, die jedoch Messwerte unter 0,8 Promille aufwiesen, wurden angezeigt. Insgesamt wurden 61 Organmandate ausgestellt und 120 Anzeigen gelegt. Drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, weil sie ohne aufrechte Lenkberechtigung unterwegs waren.

