Marken kauft drei europäische Logistikunternehmen

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Marken gab heute drei Firmenübernahmen bekannt: HRTL mit Sitz in Italien und zwei weitere Unternehmen aus Österreich und Ungarn (HETO und Der Kurier). Die Gruppe betreibt Standorte in Wien, Mailand, Rom und Gyor (nahe Budapest) und wickelt jeden Monat 7.000 Lieferungen für klinische Studien ab. Damit erhöht sich Markens Standortnetz auf 51, einschließlich 10 GMP-qualifizierter klinischer Lagerdepots. Mit der Übernahme stärkt Marken seine Wettbewerbsposition als Logistikdienstleister für die Pharma- und Life-Sciences-Branchen in Europa.

Stärkt Präsenz in Italien, Österreich und Ungarn

HRTL wurde 2011 als spezialisierter Kurierdienst gegründet, der Logistikleistungen für klinische Studien bereitstellt. Die Gruppe besitzt heute die Geschäftszulassungen in ihren jeweiligen Ländern und hat enge Beziehungen mit lokalen Leistungserbringern, Fluggesellschaften und Zollagenten aufgebaut. Die Niederlassungen der Gruppe befinden sich ausnahmslos in unmittelbarer Nähe von großen Flughäfen, damit zeit- und temperaturkritische Lieferungen mit maximaler Flexibilität zugestellt werden können.

Mit der Übernahme baut Marken sein Kerngeschäft als Dienstleister für klinische Studien in Mittel- und Osteuropa aus. Italien, Ungarn und Österreich sind wichtige Standorte für die Arzneimittelherstellung, insbesondere bei sterilen Herstellungsverfahren. Sterile Arzneimittelprodukte sind besonders empfindlich und müssen beim Transport unter bestimmten Temperaturbedingungen gelagert werden, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus sind Mittel- und Osteuropa wichtige Regionen für die Patientenrekrutierung in Zusammenhang mit klinischen Studien. Mit dieser Übernahme stärkt Marken das Dienstleistungsangebot beim Transport biologischer Proben in der Region. Markens hybrides Leistungsangebot nutzt das Netzwerk und die Flugzeugflotte von UPS und kann von und zu Gateway-Flughäfen in Rom, Mailand, Wien und Budapest angefordert werden.

Wes Wheeler, Markens CEO, kommentierte: "Mit der Übernahme dieser Unternehmensgruppe treibt Marken seine Expansionsstrategie mit dringend benötigten Standorten in Italien, Österreich und Ungarn voran. Marken wird diese drei neuen Unternehmen schnell in das Marken-Netzwerk integrieren und das operative Geschäft in Europa auf solidere Beine stellen. Unser Ziel war schon immer, erstklassige Lieferkettendienste bereitzustellen, und mit dieser Übernahme sind wir noch besser aufgestellt. Wir heißen die drei Unternehmen und ihre Belegschaft in unserer Familie willkommen."

Informationen zu Marken

Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen, das sich voll und ganz der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittelindustrie und Biowissenschaften widmet. Marken steht als Dienstleister für die häusliche Gesundheitspflege, direkt für Patienten erbrachte Dienstleistungen und beim Transport biologischer Proben nach wie vor an der Spitze und verfügt über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 51 Standorten in 26 Ländern für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien. Die 1000 Mitarbeiter von Marken wickeln jeden Monat 70.000 Arzneimittel- und biologische Probenlieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern ab. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung, Lagerung und Distribution von Hilfsstoffen, Verifizierung und Qualifizierung von Transportstraßen sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Arzneimittel- und Logistikindustrie ab.

