Auftakt des ersten World Longevity Forum and Life Science Conference in Hezhou (Südchina)

Hezhou, China (ots/PRNewswire) - Das First World Longevity Forum and Life Science Conference (WLF&LSC), ausgerichtet von der kommunalen Volksregierung von Hezhou, hat am Freitag in der Stadt Hezhou im autonomen Gebiet Guangxi Zhuang in Südchina begonnen.

Ziel des WLF&LSC ist der Aufbau einer Marke "Stadt der Langlebigkeit" für Hezhou, die Förderung der Applikation der Biowissenschaften sowie die Verbesserung der menschlichen Gesundheit und Lebenserwartung.

Experten, Gelehrte und Wirtschaftsvertreter aus dem internationalen Medizin-, Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor nutzen das WLF&LSC für tiefgründige Diskussionen und lieferten Ratschläge und Empfehlungen, wie man das Problem der Alterung der Bevölkerung beherrschen kann.

Die Stadt Hezhou ist bekannt für ihre Kultur der Langlebigkeit und besitzt einen großen ökologischen Reichtum. Guangxi setzt sich ebenfalls aktiv für die Entwicklung des Gesundheitssektors ein. Nach Worten von Liu Muren, stellvertretender Vorsitzender des Guangxi-Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC, ein lokales politisches Beratungsorgan), dient die Konferenz dazu, neue Ideen, Initiativen und Erfahrungen im In- und Ausland auszutauschen, um den lokalen Gesundheitssektor zu modernisieren.

Hezhou kann auf fünf einzigartige Pluspunkte und Eigenheiten verweisen, die die Entwicklung des Gesundheits- und Langlebigkeitssektors begünstigen: klare regionale Vorteile, überragende ökologische Rahmenbedingungen, natürlicher Ressourcenreichtum, historischer und geisteswissenschaftlicher Reichtum und enormes zukünftiges Entwicklungspotenzial. Nach Aussage von Li Hongqing, Sekretär des kommunalen Parteikomitees von Hezhou, wird sich die Stadt auf den Ausbau der ökologischen Systeme konzentrieren und die Konferenz dazu nutzen, ihren Vorsprung bei der grünen Entwicklung auszubauen.

Gesundheit und Langlebigkeit sind wichtige Themen, die in allen Ländern der Welt große Beachtung finden und studiert werden. Die Alterung der Weltbevölkerung wird zu einem immer größeren Problem. Die Vereinten Nationen definieren eine besonders hohe Lebenserwartung als mehr als 75 Hundertjährige auf 1 Millionen Menschen. Laut Denis G. Antoine, Vorsitzender des ständigen Rats der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), liegt der Anteil von Hundertjährigen in der Stadt Hezhou bei 19,91/100.000, was den internationalen Konsens zur normalen Lebenserwartung weit übertrifft.

In den zurückliegenden Jahren hat die Stadt Hezhou unter dem Markenmotto "Stadt der Langlebigkeit" ihren Öko-/Gesundheitssektor aktiv weiterentwickelt.

Derzeit gibt es in der Stadt 91 Öko-/Gesundheitsprojekte, darunter 35 im Bau befindliche Projekte. Die Gesamtinvestition dafür beläuft sich auf ungefähr 21,55 Mrd. Yuan. Daneben gibt es 56 Schlüsselprojekte für Planung und Reserve mit einem Gesamtbudget von 27,95 Mrd. Yuan.

