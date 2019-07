Jastrebarsko: Hagleitner Hygiene investiert 2,4 Millionen Euro in Kroatien

Neues Service Center ist in Betrieb

Jastrebarsko/Zell am See (OTS) - 4 Millionen Euro Jahresumsatz in Kroatien: So lautet ein Ziel von Hagleitner. Bis 2027 will Österreichs Hygieneunternehmen das schaffen. Und hierfür wird kräftig investiert. 2019 ist in Jastrebarsko ein eigenes Vertriebsgebäude entstanden, die Firma hat es am 12. Juli feierlich eröffnet.

Hintergrund für die Expansion

Das neue Service Center kostete 2,4 Millionen Euro. Es zu bauen, war für Hagleitner ein logischer Schritt. Johann Migsich ist als Country Manager für Kroatien verantwortlich: „Der Tourismus hier boomt. Und Qualität macht den Unterschied – auch bei Hygiene. Deshalb entscheiden sich Gastronomen und Hoteliers für Hagleitner. Die Nachfrage ist ungebrochen, 1.500 Häuser kaufen derzeit bei uns ein – aus allen Ecken des Landes.“

Standort Jastrebarsko

Die Niederlassung in Jastrebarsko besteht seit 2007, damals waren hier zehn Menschen tätig. Heute sind es doppelt so viel: 20 Beschäftigte zählt der Betrieb inzwischen vor Ort.

Hagleitner in Kroatien

Neben Jastrebarsko hat Hagleitner eine Vertriebsstätte in Zadar – an den beiden Standorten wirken zusammengenommen 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen setzte von April 2018 bis März 2019 allein in Kroatien 1,6 Millionen Euro um (Wirtschaftsjahr).

Hagleitner weltweit

Hagleitner spendet High-End-Hygiene: für den Waschraum, die Küche, die Wäsche, fürs Housekeeping sowie zur Hand- und Flächendesinfektion. Ausgangspunkt ist Zell am See (Österreich). Hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Alle weiteren Niederlassungen sind Vertriebsstätten. Hagleitner agiert so an insgesamt 27 Standorten in zwölf Ländern – mit mehr als 975 Beschäftigten. Der Jahresumsatz beläuft sich konzernweit auf 125.288.000 Euro (Wirtschaftsjahr 2018/19).

Rückfragen & Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Bernhard Peßenteiner

Pressesprecher

+43 5 0456-11303

bernhard.pessenteiner @ hagleitner.at

http://www.hagleitner.com