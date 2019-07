Bernd Bruns verstärkt Vertrieb der romwell GmbH & Co. KG

Breitscheidt (ots) - Mit Wirkung zum 01. Juli 2019 hat Herr Bernd Bruns die Vertriebsleitung der romwell GmbH & Co. KG übernommen. In dieser Position verantwortet er den nationalen Vertrieb der Produkte von romwell.

"Herr Bruns steht für mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verpackungsbranche. Zuletzt war er bei einem direkten Marktbegleiter von romwell tätig. Dort hat er sehr erfolgreich den Vertrieb der Horizontalwickelmaschinen vorangetrieben. Um das Wachstum von romwell der vergangenen Jahre erfolgreich fortzusetzen wird uns sein Know-how und seine Industrie Expertise von großer Hilfe sein, insbesondere in den Kernbereichen Vertrieb und Wickelmaschinentechnologie", so Markus-Oliver Kramm, Geschäftsführer von romwell.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Bruns eine versierte Vertriebspersönlichkeit mit hoher fachlicher Kompetenz für uns gewinnen konnten. Mit der Markterfahrung von Herrn Bruns werden wir die Wachstumsziele der romwell fokussiert und strategisch weiterverfolgen", so Oliver Krogh, Geschäftsführer von romwell.

Über die romwell GmbH & Co. KG

romwell wurde 1991 gegründet und ist seit 2018 ein eigenständiges Tochterunternehmen der Industrieholding PartnerFonds AG. romwell entwickelt und produziert seit über 28 Jahren Spezial- und Sonderverpackungslösungen auf Basis von umweltfreundlicher, recycelbarer Wellpappe für industrielle Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Industriesektoren. Als Erfinder des twistpac-Verpackungssystems bietet romwell zusätzlich eine breite Produktpalette von Polstern aus kaschierter Wellpappe und Membranpolsterverpackungen an.

