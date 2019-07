Ehrenamtstag des Landes Oberösterreich: LH Stelzer begrüßte mehr als 700 Ehrenamtliche im Landhaus

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Wir exportieren unsere gute Lebenshaltung in die ganze Welt“

Linz (OTS) - Mehr als 700 Ehrenamtliche aus ganz Oberösterreich kamen heute auf Einladung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer zum großen Danke-Fest für Ehrenamtliche ins Landhaus. Für die Besucherinnen und Besucher gab es Landhausführungen – inklusive persönlichem Empfang durch LH Stelzer in seinem Büro – Live-Musik, Turn- und Sportvorführungen und Leistungsschauen von Einsatzkräften. Zahlreiche oberösterreichische Vereine und Organisationen wirkten am Ehrenamts-Tag mit, unter anderem der Landesfeuerwehrverband, das Rote Kreuz, der Samariterbund, Lebenshilfe, Volkshilfe, Bergrettung, Wasserrettung, SOS-Menschenrechte sowie Ruderverband, Sportunion, ASKÖ und ASVÖ. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch Landtagspräsident Viktor Sigl und sein Stellvertreter DI Adalbert Cramer sowie Sicherheits-Landesrat Wolfgang Klinger und Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

„Danke für alles, was Sie an so vielen Stellen und in so vielen Bereichen leisten, und danke dafür, dass sich so viele Menschen darauf verlassen können“, bedankte sich LH Stelzer bei den Ehrenamtlichen. „Jede zweite und jeder zweite im Land ist ehrenamtlich aktiv, die meisten davon in mehreren Bereichen, ob in Sicherheit, Gesundheit, Kultur, Sport oder Religion. Wenn man die Menschen darauf anspricht, dann sagen sie, dass das selbstverständlich ist, und das ist das unglaublichste und auch das schönste daran.“

Besonders erfreulich sei auch das enorme Potenzial für Ehrenamt in Oberösterreich. „Fast 200.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher können sich vorstellen, ehrenamtlich zu arbeiten“, betonte Stelzer. „Gerade für junge Menschen, die in Vereinen aktiv sind, ist das Erleben von Gemeinschaft und gemeinsame Verantwortung besonders sinnstiftend.“

Dort, wo in ehrenamtlichen Bereichen tatsächlich Sorgen bestehen, unternehme die Politik alles, um die Vereine zu unterstützen, verwies Stelzer auf die Versicherung für Ehrenamtliche, die das Land Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der OÖ Versicherung anbietet, sowie auf den Ehrenamtsbonus für Landesbedienstete. Vereinen und Einzelpersonen steht auch die neue Website www.treffpunkt-ehrenamt.at als Vernetzungs- und Informationsplattform zur Verfügung.

„Wir exportieren unsere gute Lebenshaltung in die ganze Welt“, bedankte sich Stelzer abschließend auch bei den vielen Freiwilligen, die sich international zum Beispiel bei Hilfseinsätzen oder in der Entwicklungszusammenarbeit betätigen. „Danke, dass Sie alle Ihre Zeit und Ihre Kraft einsetzen, und danke auch an Ihre Familien, die diese Bereitschaft mit unterstützen und mit-leben.“



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Brandstetter, MPA

(+43 732) 77 20-126 79, (+43 664) 600 72 126 79, thomas.brandstetter @ ooe.gv.at