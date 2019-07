SPÖ-Termine von 15. Juli bis 21. Juli 2019

MONTAG, 15. Juli 2019:

Die SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner, Günther Sidl, Bettina Vollath und Hannes Heide nehmen an der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (15. bis 18. Juli 2019) in Straßburg teil.

15.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt im Rahmen des High Level Political Forums am Parlamentarischen Forum der Interparlamentarischen Union (IPU) in New York teil.

MITTWOCH, 17. Juli 2019:

10.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nehmen an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele teil (Festspielhaus Bregenz, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz).

