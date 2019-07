Die größte Open Air Party des Jahres in Graz - KRONEHIT ELECTRIC NATION

Morgen ist es soweit, das Kronehit Electric Nation findet ab 13 Uhr am Freigelände der Messe Graz statt. Ebenso startet auch der Vorverkauf für das Electric Nation 2020.

Graz (OTS) - KRONEHIT ELECTRIC NATION GRAZ – Morgen ab 13 Uhr steigt die zweite Auflage dieser megaerfolgreichen EDM-Party auf dem Freigelände der Messe Graz. Sichert Euch noch rasch eines der wenigen Resttickets auf oeticket.com oder direkt an der Abendkassa.



GREAT NEWS - Electric Nation 2020

Für alle begeisterten Electric Nation Fans haben wir eine großartige Nachricht - ab morgen 13 Uhr sind bereits die Tickets für das ELECTRIC NATION 2020 in Graz erhältlich.

Eine limitierte Anzahl an EARLY BIRD TICKETS für das ELECTRIC NATION 2020 GRAZ 3.0 am 01. August 2020 am Freigelände der Messe Graz gibt es nur für kurze Zeit auf www.oeticket.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auch bei der dritten Auflage des Electric Nations wird euch wieder eine Super- Auswahl weltbester DJs, eine Mega-Stage und eine geile Party erwarten. Also rasch zugreifen und eines der EARLY-BIRD-TICKETS zum SUPER-SONDERPREIS jetzt checken.

Jetzt gleich für den Electric Nation 2020 Ticketalarm anmelden Hier gehts zur Anmeldung

