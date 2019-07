Elite 2/2019 - Karat(e) Kit

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Sommer-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Karat(e) Kit: Alles, was Sie über Diamanten wissen müssen. Und sollten. Elite begab sich auf die Spur von Girl’s Best Friends.

+++ Weiters lesen Sie auf 134 Seiten: Die Pracht der Nacht: 13 Luxus-Suiten in Nahaufnahme +++ Zu Besuch auf der MS Berlin +++ Im Land der Künste +++ Nobel-Manufakturen +++ Bikinizeit! Die Trends 2019 +++ Sommerdüfte +++ Top gepflegt bei Hitze +++ Und: Angesagte Sonnenschutzprodukte.

Editorial

In Extremis: Die vorliegende Ausgabe von elite beschäftigt sich mit außergewöhnlichem Luxus. Mit Top-Angeboten, vor denen selbst Wohlhabende oder „kleine“ Millionäre des Öfteren zurückschrecken.

COVERSTORY

Karat(e) Kit

Der Diamant ist der Inbegriff des Luxus. Die wertvollen Steine bringen unsere Society-Ladies zum Strahlen. Elite begab sich auf die Spur des Kohlenstoffs, aus dem Träume sind.

Die größten Luxus-Suiten

Die High Society blättert schon mal fünfstellige Summen hin. Für den Luxus eines gigantischen Hotel-Gemaches. Bis zu 72.000 Euro pro Nacht. Elite stellt Ihnen dreizehn feudale Pracht-Quartiere in elf Ländern vor, wie das President Wilson in Genf, das Laucala Island Resort auf Fidschi und das Grand Hills Hotel in Broumana, Libanon.

Zu Gast auf dem Traumschiff

Für eine Woche abschalten, relaxen, schlemmern und neue Städte im Mittelmeer entdecken – das ist wahrhaftiger Luxus. Die Muchas haben’s getestet und waren begeistert.

Nobel-Manufakturen

Chopard, Piaget, Pomellato, Bvlgari, Chanel, La Prairie, Bioeffect und Fo’ah: Elite auf Besuch bei den weltbesten Preziosen.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite u.a.:

Von Kirsch-Torten und Luxus-Orten. Was den Hochschwarzwald als Tourismusdestination auszeichnet.

Festival de Cannes. Elite traf Stars wie Salma Hayek, Leonardo di Caprio, Julianne Moore und Penelope Cruz beim Defilee auf dem Red Carpet.

Mode-Sommer. Stilsichere Kombis für heiße Tage. Und: Bikini-Zeit! Das sind die Trends 2019.

Top-gepflegt. Make-up und Haar-Trends, Düfte & mehr: Elite stellt Ihnen aktuelle Produktinnovationen vor.

Gut geschützt. Ein Überblick über angesagte Sonnenschutzprodukte.

Rückfragen & Kontakt:

Elite Redaktion

Email: online @ mgmedien.at

www.elite-magazin.com