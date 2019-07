4 Wochen kostenlos durch Europa: a&o Hostels sucht die Social Media Traveller 2019

Vier Wochen Europa entdecken - kostenlos: Wer mindestens 18 Jahre alt ist und Social-Media-Erfahrung hat, kann sich ab sofort bei a&o bewerben.

Wien/Berlin (OTS) - Von Kopenhagen bis Venedig, von Amsterdam bis Wien: vier Wochen reisen, a&o Hostels zahlt - einfach bewerben und Europa erleben! Mit einem Sommer-Special ruft die Berliner Hostelkette alle reisefreudigen und Social-Media-affinen Abenteurer ab 18 Jahren zur Teilnahme am Wettbewerb "Social Media Traveller 2019" auf.

a&o-Online-Marketing-Chef Thomas Hertkorn: "Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Bewerbungen - kurze, überzeugende Darstellungen warum Du unser Social Media Traveller 2019 bist." Der Reiseverlauf wird gemeinsam geplant und abgestimmt.

Gesucht werden

- ein Social Media Traveller in Sachen Text und

- ein Social Media Traveller in Sachen Bild,

die einen Monat lang quer durch Europa reisen und von ihrer Tour berichten.

Das erwartet die Kandidaten

- 4 Wochen gratis übernachten in allen a&o-Häusern in Europa

- a&o übernimmt die Reisekosten

- a&o zahlt ein Taschengeld in Höhe von je 1.500 Euro in bar

Die Voraussetzungen

- Alter: mindestens 18 Jahre

- Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch, Italienisch von Vorteil

- Social Media: Erfahrung/Reichweite in der Zielgruppe 18-25 Jahre

Bewerbungen und weitere Infos ab sofort online unter:

https://www.aohostels.com/at/everyone-can-travel-mit-ao/



Rückfragen & Kontakt:

a&o Hotels and Hostels

Dr. Petra Zahrt

+49 (0) 221 3018 2363

petra.zahrt @ aohostels.com