GOURMET SOMMER WIEN: Das Restaurant Festival - Essen bei den Besten zum Spitzenpreis! (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Online-Reservierungs-Service Bookatable by Michelin (URL: www.bookatable.at) ruft dieses Jahr den ersten "GOURMET SOMMER" in Wien aus. Unter dem Motto "Essen bei den Besten und das zum Spitzenpreis" bieten rund 20 Wiener Restaurants vom 1. August bis zum 15. September 2019 sechs Wochen lang exklusive 2 oder 3-Gänge-Menüs mittags für 19 bzw. abends für 39 Euro an.

Das Ziel des Events ist die Vielfältigkeit der Wiener Gastronomie aufzuzeigen und Kulinarik-Liebhaber mit besonderen Menüs zu begeistern. Unter den teilnehmenden Restaurants sind zum Beispiel beliebte Adressen wie die Bank Brasserie oder das Restaurant Spelunke in Wien-Leopoldstadt, ebenso das Klee am Hanslteich im 17. Bezirk und das Dots Establishement.

Während der schönen Spätsommerzeit bieten die teilnehmenden Wiener Restaurants Food-Liebhabern sechs Wochen lang exklusive Menüs zum attraktiven Fixpreis. Ein 2-Gänge-Menü bekommen Gäste schon für 19 Euro pro Person. Für 39 Euro wird daraus ein 3-Gänge-Menü, bei dem mindestens ein Getränk inkludiert ist.

Die Restaurants lassen sich für den GOURMET SOMMER WIEN besondere Schmankerl einfallen. So verwöhnt etwa die Spelunke mit einem 3-Gänge-Menü am Abend, das Ceviche von der Lachsforelle mit Wassermelone, Chili und Koriander, eine kleine Gazpacho mit Avocado, Crispy Beef Tips mit Broccoli und Süsskartoffel-Creme und ein "Peach Melba" Dessert sowie 1 Glas Prosecco umfasst. Das Dots Mariahilferstraße lockt mit seiner "Silk Road & Dots Sushi Collaboration".

Die Gourmet Sommer-Menüs sind vom 1. August bis zum 15. September zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis von 19 bzw. 39 Euro pro Person erhältlich. Alle Lokale sind bereits unter http://bit.ly/gourmet-sommer-wien reservierbar. Mehr dazu auf dem Bookatable-Blog (http://ots.de/NkwOX1).

Alle teilnehmenden Restaurants finden Gäste auf www.bookatable.at. Nach dem Klick auf ein Restaurant zeigt ein übersichtlicher Kalender, ob freie Tische am gewünschten Tag verfügbar sind. Die Reservierung erfolgt einfach über die Angabe des Namens, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse. Der Gast erhält augenblicklich eine Bestätigung per E-Mail oder SMS und die Reservierung wird verbindlich beim Restaurant hinterlegt.

"Wir freuen uns auf die kulinarischen Highlights der mitwirkenden Restaurants unseres ersten Gourmet Sommers in Wien. Sollte bei weiteren Gastronomen Interesse bestehen, können diese uns gerne zeitnah unter marketing.de @ bookatable.com kontaktieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein aktives Bookatable-Profil sowie ein entsprechendes Menü-Angebot", so Philipp Hahn, Commercial Director DACH beim Online-Reservierungs-Service Bookatable by Michelin.

Über Bookatable by Michelin

Bookatable by Michelin ist Europas größter Online-Reservierungs-Service und bringt Restaurants und Gäste zusammen - einfach, lokal und zu jeder Zeit. Als Partner von über 17 500 Restaurants in knapp 40 Ländern, vermittelt Bookatable by Michelin über drei Millionen Gäste pro Monat.

Gäste reservieren heute vor allem online und mit dem Smartphone. Auf der Webseite von Bookatable by Michelin und in der App kann mit Hilfe des interaktiven Stadtplans und gezielten

Filter-Optionen, wie Küchenstil, Beliebtheit oder Preisniveau nach der passenden Lokalität gesucht werden. User können so rund um die Uhr reservieren, für jeden Anlass und jedes Budget. Wichtige Informationen wie Öffnungszeiten, Speisekarten, Fotos und authentische Gästebewertungen sind hier zu finden.

Für Restaurants ist Bookatable by Michelin ein verlässlicher Businesspartner, der Gastronomen hilft, ihre Auslastung zu optimieren und ihren Gästen den bestmöglichen Service zu bieten, unter anderem mit starken Kooperationspartnern wie TripAdvisor, Falstaff und HRS. Weiter unterstützt das Unternehmen mit Beratung und individuellem Marketing.

Neben dem Hauptsitz in London ist Bookatable by Michelin auch mit Niederlassungen in Hamburg und Stockholm vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

Vanessa Luwich

Marketing Manager DACH

vanessa.luwich @ bookatable.com



Telefon: +49 (0)40 21 11 187 0

Fax: +49 (0)40 21 11 187 27