AVISO 17. Juli - Fototermin „Sommer in Wien“: „Summer City Camp“ in Simmering

Wien (OTS) - Die „Summer City Camps“, das neue Ferienangebot mit Sport, Spiel und Spaß laufen in ganz Wien auf Hochtouren. Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Simmerings Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart besuchen kommenden Mittwoch, den 17. Juli, das „Summer City Camp“ in der Florian Hedorfer Straße 20 in Wien-Simmering, das vor allem durch großzügige Freiflächen mit Sportangeboten punktet.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin „Summer City Camp“ mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart

Zeit: 17. Juli, 10 Uhr

Ort: Florian Hedorfer Straße 20, 1110 Wien

